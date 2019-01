Duane da Rocha se retira

Duane comentaba que tenía varias ideas para después de la natación, como hacer un c urso de azafata de vuelo . También colabora en las redes sociales con la marca de bañadores Jaked. Hay que recordar que en 2003, con 15 años, ya competía a nivel absoluto. La pasada semana se celebró en Barcelona el Campeonato de España de invierno, en el que estaba inscrita pero no compitió pese a estar presente la mijeña. 15 años, media vida, después confirma su adiós a la competición.

Duane da Rocha , una de las mejores deportistas de la historia de Málaga , pone fin a su carrera. La nadadora nacida en Brasilia (1988) pero asentada en Mijas desde niña lo anunció con su visita al programa La tarde aquí y ahora, que presenta Juan y Medio en Canal Sur. "Después de mucho tiempo pensando, he tomado la decisión de retirarme. Son muchos años en la natación y tengo menos ilusión. Me ha costado tomar la decisión, ha sido una aventura maravillosa pero me toca empezar otra nueva", reveló la nadadora en su visita al espacio televisivo. Además, reveló sus planes de futuro: "Estoy organizando dos campus de natación para verano. Quiero transmitir que este deporte es duro, pero se puede disfrutar. Me gustaría mostrar mi experiencia y enseñar que se puede trabajar por un objetivo grande"

La carta de despedida de Duane

Duane da Rocha publicó una carta de despedida en las redes sociales, en la que se despedía de la natación.

"Realmente en ese momento sentía que ya me tocaba empezar una nueva aventura pero es una decisión muy difícil y por eso me he tomado mi tiempo para dar el paso definitivo y estar totalmente segura de ello. Hoy he tenido la oportunidad de anunciar mi retirada en el programa de Juan y Medio de Canal Sur. Ha sido todo un privilegio poder contarlo en televisión y en una entrevista tan divertida, que ha hecho que sea menos duro decir adiós a lo que ha sido el eje de mi vida los últimos 15 años.

Ha habido llorera, MUCHA, durante el tiempo que barajaba poner punto y final, como también después. Cada vez que pienso que esta etapa de mi vida ha terminado se me encoge el corazón. Me vienen tantos recuerdos de momentos en los que he disfrutado tantísimo como también de los momentos en los que lo he pasado mal y he tenido que luchar por volver a salir a flote. De todos ellos puedo decir que he sacado cosas positivas y he aprendido muchísimo, tanto personal como profesionalmente.

15 años, se dice pronto. Y la verdad es que es así. Todo pasa tan rápido, sobre todo cuando lo vives intensamente y disfrutas de cada paso que das, de cada caída, de cada éxito.

Solo puedo dar las GRACIAS a tod@s los que han formado parte de este camino por haber aportado su granito de arena para que haya sido tan emocionante. No es fácil encarar este nuevo viaje de mi vida. Tengo un popurrí de sentimientos que me tienen loca. Por un lado estoy MUERTA DE MIEDO y por otra parte estoy emocionada e impaciente por empezar a vivir experiencias nuevas que hagan que siga aprendido y creciendo como persona.





Por cierto, mientras escribo este tocho estoy llorando de tal manera que casi no veo ni la pantallas. En fin... fuera tristezas y a vivir".