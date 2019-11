No será la única malagueña Sole López en el Mundial de Balonmano de Japón. Marta López vuelve a formar parte de Las Guerreras para aportar a un grupo que mezcla veteranía y juventud. Está curtida en mil batallas la costasoleña, que a sus espaldas ya tiene tres mundiales, dos europeos y unos juegos olímpicos. Se dice pronto, pero la malagueña puede presumir de ser medallista olímpica en Londres 2012 (bronce) y de haber conseguido una plata en el campeonato de Europa disputado en 2014 en Hungría.

No le han ido mal las cosas a Marta López en su aventura en Rumanía. La tacharon de loca cuando hizo las maletas para fichar por el Ramnicu Valcea, equipo con el encabeza la liga y se ha clasificado para la Main Round de la Champions. Sus buenas actuaciones en tierras rumanas le han valido a la malagueña para sacar un billete a Japón, un mundial, que a pesar de ser el tercero, afronta de manera muy diferente.

–¿Qué tal le ha ido en la liga rumana?

"Acabamos la primera parte de la liga y llegamos a este parón primeras en la clasificación, también hemos pasado a la Main Round en Champions League. Personalmente, contenta con los resultados del equipo y con lo bien que me está yendo la temporada".

–¿Tiene pensado volver a Málaga después del Mundial?

"Después del Mundial tenemos unos días de vacaciones porque lo que viene después es bastante duro y necesitamos descanso y desconexión. Pasaré las navidades en casa, con mi familia, pero el 26 (de diciembre) ya tengo que estar de vuelta".

–¿Se siente bien viviendo en Rumanía o le gustaría regresar a España en algún momento?

"De momento, mi idea no es volver a España. En Rumanía me ha ido mucho mejor de lo que me esperaba, el nivel me ha sorprendido de manera positiva y me ha ayudado a progresar en mi juego, crecer un poco más. No sé donde estaré el año que viene, eso se irá viendo con el tiempo, pero hasta el momento todo lo que me he encontrado en mi equipo ha sido positivo".

–¿Siente que es uno de los pesos pesados del vestuario?

"Tengo un rol, como todas las que estamos aquí, pero tanto como peso pesado...No lo pienso así. Lo que intento es ayudar en todo lo que puedo, darle al entrenamiento lo que se necesita y estar metida en el grupo apoyando a mis compañeras, algo que creo que es recíproco".

–¿Qué méritos considera que ha hecho para ir al Mundial?

"Cuando me fui a Rumanía todo el mundo me decía: 'estás comentiendo una locura'. Sin embargo, he pasado de tener un par de temporadas bastante malas a volver a sentirme jugadora. Ahora estoy bien, he recuperado sensaciones y he progresado. Supongo que el trabajo y constancia de estas dos temporadas será lo que ha hecho que Carlos (Viver) cuente conmigo para este Mundial".

–Este va a ser su cuarto mundial, ¿cómo se siente?

"Me apetecía mucho venir a este Mundial de Japón. Por donde es, por lo que representa y por la importancia que tiene de cara a los Juegos Olímpicos... He estado en tres mundiales, pero este lo afronto de manera diferente. Es un momento diferente de mi carrera, tengo una madurez y una experiencia diferente a aquel Mundial de China (2009). Creo que ahora puedo aportar muchas cosas más que antes, por haber vivido todas esas experiencias puedo aportar experiencia, serenidad y saber estar en el terreno de juego".

–¿Cómo ve el vestuario?

"El equipo está bastante mentalizado de que es un torneo realmente importante y tenemos que ir con el objetivo bastante claro. Va a ser complicado, pero hemos tenido suerte con el grupo porque tenemos bastante posibilidades. Veo a la gente bastante centrada en los objetivos que hemos planteado".

–¿Ve a España como candidata a las medallas?

"Ese no es el objetivo ahora mismo. El objetivo debe ser estar entre las siete primeras para ese preolímpico. A partir de ahí, todo lo que se pueda y más. Hay que ir partido a partido porque, aunque el grupo sea asequible, va a ser complicado y más que aspirar a medallas, lo más importante ahora mismo es el preolímpico".

–¿A qué selección ve más peligrosa?

"No podría decir una. Rumanía nos va a dar problemas, Montenegro es un equipo muy experimentado... Tampoco hay que quitarle importancia al partido de Senegal, que va a ser bastante duro. Este Mundial es diferente porque todo el mundo va a ir a luchar por las primeras plazas para estar en el preolímpico. Va a estar ajustado y puede que haya más de una sorpresa".

–¿Qué tal con Sole López?

"Muy bien. Nos conocemos desde pequeñas y hemos estudiado en el mismo colegio. Quizás no hemos sido amigas desde pequeñas pero siempre hemos estado una enfrente de la otra. Ahora estamos compartiendo habitación y nos entendemos bastante bien".

–¿Qué piensa al hablar sobre los Juegos Olímpicos?

"Sería una pasada estar en los Juegos Olímpicos de Tokio porque va a ser espectacular. Estar ahí es algo con lo que cualquier deportista sueña y poder participar en otros Juegos Olímpicos sería lo más top de mi carrera".

–¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

"Espero que estén atentos al televisor, porque vamos a trabajar para dar un espectáculo positivo. Queremos que nos apoyen y que disfruten porque vamos a tratar de hacer disfrutar y disfrutar nosotras también".