Equipazo del Bahrain Victorious en la Vuelta a Andalucía.

Tras la victoria de Wout Poels en la edición 2022, la escuadra contará con un equipo de relumbrón para intentar conseguir el triunfo final en la Vuelta a Andalucía con el vasco Mikel Landa como jefe de filas, el australiano Jack Haig, sexto el año pasado y segundo clasificado en la edición de 2020 además de ganador de etapa en esa misma temporada como principales bazas para una escuadra que completan Damiano Caruso, Matej Mohoric, Hermann Pernsteiner y Andrea Pasqualon.



Un autentico equipazo es el que ha reunido Bahrain Victorius para la edición 69 de la Vuelta Ciclista a Andalucía que se celebrará del 15 al 19 de febrero. Además la escuadra bahrainí llega habiendo estrenando su casillero de victorias en esta temporada tras el triunfo en el Tour Down Under en Australia. La sola presencia de Mikel Landa (33) como líder ya es suficiente carta de presentación para un equipo que opta a todo en la Vuelta a Andalucía. Landa es un habitual de la Ruta del Sol ya que suele elegirla para dar comienzo a su temporada. Vendrá por séptima ocasión a la ronda andaluza en la que fue tercero de la general en 2021, sexto en 2018 y 2017, y en dos ocasiones fue segundo en etapas con final en la provincia de Cádiz (Grazalema y Alcalá de los Gazules).



El que también llegará con opciones de luchar por el triunfo final es el australiano Jack Haig (29). El corredor aussie ya sabe lo que es subirse al podio de la carrera andaluza en la que siempre ha sido protagonista y ha destacado en la general acabando segundo en 2020 y sexto en sus otras dos participaciones en 2019 y el año pasado. Además, logró una victoria de etapa en Granada y ha sido cuarto en dos llegadas que se repiten este año, Alcalá de los Gazules y Alcalá la Real. Un aspirante a todo que podrá disponer de un equipazo en el caso de que vengan mal dadas.



Otro de esos corredores aspirantes que vendrán en el equipo Bahrain es el esloveno Matej Mohoric, el flamante ganador de la Milan San Remo del año pasado con su ya mítico descenso disputará su tercera Ruta del Sol tras sus participaciones en 2020 y 2019. Hace tres años acabó décimo primero en la contrarreloj de Mijas que cerraba la carrera mientras que en un año antes fue sexto en la etapa que terminó en Alhaurín de la Torre con un final similar al que se repetirá este año y décimo primero en Alcalá de los Gazules en otro final que se repite en esta edición. Con dos victorias de etapa en el Tour de Francia posee un palmarés como para poder ser calificado como aspirante a todo.



El veterano Damiano Caruso (35) es otro de esos corredores que son capaces de disputar la carrera en cualquier terreno. Si está en los puestos de luchar por la general puede asumir el rol de líder de la formación, si no puede disputar las etapas y ser un magnífico gregario. Esta será la cuarta vez en la que tome parte en la prueba. En la que el año pasado acabó 13ª y fue quinto en el final de Baza (Granda). 2020 y 2016 fueron sus otras dos participaciones, precisamente en ese año logró vencer en al general del Gran Premio de la Montaña. El segundo clasificado del Giro de Italia de 2021, que cuenta también con triunfos de etapa en Giro y Vuelta a España es otro de esos grandes nombres de la escuadra asiática que completarán los también italianos Edoardo Zambanini (21), que ya participó el año pasado y que fue una de las jóvenes promesas que eclosionó en 2022, y el veterano Andrea Pasqualon (35) que llega al equipo tras su paso por el Intermarché Wanty. Esta será su cuarta participación en la Vuelta andaluza en 2018 se estrenó con un cuarto puesto en una etapa con final en Granada y al año siguiente fue sexto en Torredonjimeno. La última vez que nos visitó fue en 2020.



Completa el roster de participación el austriaco Hermann Pernsteiner (32) que será debutante en la carrera andaluza.