José Luis Hidalgo: "La palabra ascenso está vetada"

Dicen que si aprendes de un error, entonces se ha convertido en una lección. Eso mismo ocurrió en el seno del GAES Málaga tras quedarse a las puertas de luchar por el ascenso a la División de Honor Plata (segundo peldaño del balonmano español). En un partido que se decidió en los últimos segundos a favor del Montequinto, el cuadro malagueño fue consciente de que tenía que volver a remar para lograr el ansiado ascenso y consolidar un proyecto que busca situar a Málaga capital en la órbita del balonmano masculino.

José Luis Hidalgo que es uno de los nombres propios en los banquillos malagueños. Ligado al colegio Maristas, en su faceta de docente y entrenador en la base, tiene el reto de colocar un proyecto ambicioso como el del GAES en la cima del balonmano español. Tras el varapalo de la temporada pasada solo piensa en trabajar duro para conseguir los objetivos. "Es cierto que el año pasado tuvimos mucha presión, que parte del equipo no fue capaz de superar. Este año también la hay, pero día a día intento mantener al equipo al margen de ella. Todos los equipos juegan contra nosotros con un extra de motivación y eso es muy complicado", analiza para Málaga Hoy el entrenador malagueño. "Este año tenemos un equipo con más experiencia, ya que pensábamos que la madurez en la plantilla nos iba a ayudar. Sabemos que de no estar concentrados podemos caer en el errores. En el vestuario la palabra ascenso está vetada. No rehuimos de ella pero queremos trabajar día a día", continua explicando Hidalgo.

El primer tercio de temporada del GAES está siendo difícilmente mejorable, con tan sólo una derrota en su casillero. “A nivel competitivo estamos donde queríamos estar. Es cierto, que el partido de Lanzarote fue muy pronto y fue una salida que debíamos haber puntuado. Otra factor importante es que ahora estamos empezando a recuperar jugadores lesionados”, confiesa el técnico del GAES. Una temporada que vino precedida por un mercado de fichajes muy ambicioso.

Un salto de calidad con los fichajes

El cuadro malagueño incorporó a cinco nombres de gran nivel. “Los cinco jugadores, salvo Nacho que no hemos podido contar con él, se han adaptado muy bien. A Nacho le conozco bien de mi etapa en Puerto Sol y Balonmano Málaga. A Curro también lo tuve, al igual que a Juanjo en mi época del Antequera. Llevo mas de 25 años en esto y me permite conocer a muchos jugadores. El proyecto era para hacerlo con gente de Málaga y Andalucía. El único que teníamos un poco más de reparo para la adaptación era Agustín Vidal, que al ser argentino y venir de fuera no sabíamos la rapidez de su aclimatación. Agustín ha tenido una gran adaptación y estamos muy contentos con él”, relata orgulloso de su equipo José Luis Hidalgo.

Aunque no suele ser habitual que un entrenador lo reconozca, José Luis Hidalgo es consciente de que son uno de los equipos destinados a luchar por el ascenso aunque será una lucha muy dura. “Primera Nacional es muy complicada. Lo viví en Antequera y después en Ademar con el segundo ascenso. El Cajasur es el rival, es un equipo muy completo y pese a ser campeón el año pasad no pudo subir. Es una liga con equipos muy buenos. Cada partido es una final, sobre todo las salidas que son muy difíciles. Las visitar a Canarias siempre son complicadas”, termina de relatar el líder del GAES Málaga.