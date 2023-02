Giants, a la conquista de Brasil.

El LOCK IN de Sao Paulo, el torneo inaugural del campeonato mundial de Valorant, va a reunir en Brasil a 32 de los clubes de esports más potentes del planeta. Este evento se celebrará desde el 13 de febrero al 4 de marzo en el recinto Ginásio do Ibirapuera, con capacidad para más de 11.000 personas. En el LOCK IN de Sao Paulo, el equipo malagueño de Valorant de Giants se enfrentará a los japoneses Detonation FocusMe el próximo lunes a partir de las 22:00 (hora española). Esta cita en Brasil supone el pistoletazo oficial de la Valorant Champions Tour (VCT), la competición de Riot Games que promete revolucionar el universo de los videojuegos competitivos.

Los jugadores Fitinho, Nukkye, Rhyme, Cloud y Hoody, comandados por Pipson, se encuentran en Brasil desde el pasado lunes. La plantilla se ejercitará todos los días hasta el duelo frente a Detonation FM. Giants acumula alrededor de tres meses de preparación para llegar a lo más alto en este torneo y, sobre todo, competir al máximo nivel en la liga regular que se juega desde Berlín. Los encuentros de Giants en Sao Paulo podrán verse en el canal de Twitch del streamer Hitbox y en otros canales oficiales.

Este LOCK IN se juega en formato de eliminación directa al mejor de tres mapas y al mejor de cinco en semifinales y final. De hecho, en caso de victoria, Giants podría medirse en octavos contra KOI, uno de los tres representantes españoles en la VCT junto a Team Heretics y los propios gigantes. Aquí puede conocer la relación de participantes y los posibles cruces: diez de EMEA, diez de las Américas y diez de Asia-Pacífico, más dos organizaciones chinas. Entidades de la talla de LOUD, actual campeón del mundo de Valorant, Sentinels, 100 Thieves, Navi, Karmine Corp, KRÜ Esports, Team Liquid, Fnatic, T1, DRX, Edward Gaming o FPX se ven las caras en Brasil. El ganador del LOCK IN generará para su región un billete adicional para la Masters, que es el evento para el que todos buscan clasificarse a lo largo de la fase regular que comienza el 26 de marzo. Tras la Masters, se disputa la Champions, la cita más importante de todo el circuito mundial.

El de Sao Paulo se trata de un hito relevante en la historia de la organización costasoleña, por lo que Giants ha preparado diversas acciones con motivo del LOCK IN: ha lanzado una camiseta exclusiva con los colores de la bandera de Brasil; ha organizado un evento especial para poder seguir el encuentro desde la sede de Málaga, el Home of Giants, con presencia de grandes streamers y creadores de contenido; y ha previsto la publicación de diversas piezas audiovisuales que verán la luz en los próximos días.

Así afronta Giants el estreno en Brasil

El club malagueño ha organizado diversas iniciativas de cara al estreno en Brasil. Una de ellas es una camiseta exclusiva con motivo del evento de Sao Paulo. Giants vestirá de 'verdeamarelo', como si de un equipo brasileño se tratase. Esta zamarra incluye una leyenda con el nombre y localización del LOCK IN en su frontal, así como el logo de la Valorant Champions Tour (VCT) en la parte trasera.

No es la primera vez que los gigantes se fusionan con la tierra sede que acoge un torneo: ya lanzó una camiseta con la Ikurriña en las finales de LoL de 2018 que se celebraron en Bilbao.

También habrá fiesta para que los seguidores disfruten del choque contra Detonation FM: el Home of Giants, la sede del club, organizará una viewing party con streamers y creadores de contenido de Valorant. Habrá espectáculo previo, sorpresas y regalos. Y Burger King como gran invitado.

Los fans de Giants podrán presenciar el encuentro del LOCK IN con Hitbox, streamer de Valorant referente en Hispanoamérica, y el jugador profesional Vorwenn como maestros de ceremonia. También estarán presentes las creadoras del club Abby, Leviathan y Jesskiu. Las entradas se lanzarán a la venta esta misma semana en la web del club.

En el canal de Youtube se irán compartiendo 'vlogs' de las andanzas de los jugadores y técnicos en Sao Paulo y una serie de contenidos que tendrán su culmen con una pieza audiovisual especial que verá la luz horas antes del debut de Giants contra Detonation FM en el LOCK IN.

"Somos un equipo, es nuestra mejor cualidad"

Pipson, el entrenador de Giants, analiza el momento del conjunto de cara al debut. "Nuestra meta, simplemente, es ser la mejor versión de nosotros mismos, así que hemos venido a hacerlo lo mejor posible. No tenemos una meta definida, como semifinales o algo similar, queremos ir paso a paso y mejorar a largo plazo", declara el coach ruso.

Cree Pipson que el LOCK IN servirá para mejorar de cara a la fase regular de la VCT. "Este torneo es muy importante, pero después habrá más torneos. Este evento nos sirve mucho para la competición, y también para los entrenamientos, ya que hay clubes de otras regiones y podemos estudiar otros estilos de juego", señala.

"Somos un equipo y es la primera vez que puedo decirlo. No solo en el juego, sino también fuera. Estamos desarrollando nuestro estilo, estamos desarrollándonos como bloque. No tenemos a nadie que digamos 'vale, vamos a jugar para él'. Estamos intentando jugar como equipo, ganar como equipo y ser equipo fuera del juego. Creo que esa es nuestra mejor cualidad", sentencia Pipson.

El club de esports malagueño Giants presentó el pasado mes de noviembre el equipo que competirá en la liga internacional de Valorant, el popular videojuego de Riot Games. Este roster lo componen Fitinho, Nukkye, Hoody, Rhyme y Cloud. Este quinteto de jugadores estará dirigido por Pipson, que ejercerá de entrenador principal. Giants ha formado un conjunto ambicioso para la primera temporada de una Valorant Champions Tour (VCT) que arranca en 2023 y que reunirá a los mejores clubes de esports del mundo.

Hay un icono, viejos conocidos y apuestas interesantes en el equipo de Valorant de Giants. El técnico Daniil Meshcheriakov ‘Pipson‘ regresa al club español tras su paso por G2. Mismo camino que Aaro Peltokangas ‘Hoody‘, que fichó por la misma organización europea tras una exitosa etapa en Giants y ahora vuelve a la entidad que le catapultó. De G2 también procede Žygimantas Chmieliauskas ‘Nukkye‘. Completan el bloque Emir Muminovic ‘Rhyme‘ (ex de Gen.G), Kirill Nekhozhin ‘Cloud‘ (ex de Navi) y Adolfo Gallego ‘Fitinho‘, emblema de Giants y un referente en la escena española del shooter de Riot Games y de los esports patrios en general.

Esta plantilla se dio a conocer por medio del spot 'Hackerbox was here', que fue un éxito de crítica y de impacto en redes sociales, con más de tres millones de impresiones en social media y más de 60 apariciones en medios de comunicación nacionales e internacionales.