Malestar de los empleados de Smassa con la concejala de Movilidad: "Hasta la llegada del gerente no habían irregularidades"

"Conozco que hay irregularidades administrativas. Estoy tratando de corregirlas. Hay muchas cosas que se vienen haciendo por la costumbre de facto mal y se siguen produciendo y haciendo", dijo en sede plenaria la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, este jueves hablando sobre la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa). Esta afirmación no ha sentado nada bien en el seno de la empresa, cuyos trabajadores le han respondido mediante una carta en la que muestran su malestar y aseguran que hasta la llegada del gerente, Manuel Díaz Guirado, "no se habían producido irregularidades".

La plantilla, le recuerda que en la empresa tienen un control financiero y de gestión anual, a través de auditorías públicas, además de un portal de transparencia en el que hasta 2022 –ya bajo la gestión de Díaz Guirado– se publicaban los contratos menores.

Es en estos contratos menores en los que se han encontrado irregularidades. El comité de empresa también alega en su misiva a la concejala –que a su vez es vicepresidenta del consejo de administración de Smassa– que se ha solicitado que estos vuelvan a publicarse "pues no se hace desde el primer trimestre de 2022".

Y le recuerda que el último ejercicio la Intervención, en su informe basado en una auditoría externa, señala distintas deficiencias como el fraccionamiento de contratos o contrataciones irregulares –la del jefe de Obras de la empresa, que fue contratado a dedo por Díaz Guirado y sin proceso de selección, cuando debía haberlo pasado–.

Asimismo, el comité de empresa espera que se trate de un malentendido y que sus palabras "atiendan a su descontento con cómo se hacen las cosas desde que conoce la sociedad". A esto añade que entiende que "con sus palabras no ha querido tratar de desprestigiar o poner en duda la profesionalidad del personal de Smassa".

En el Pleno de este mes de abril, la concejala reconoció irregularidades en contratos de la obra del aparcamiento Pío Baroja. Además, aseguró que la depuración de responsabilidades irá "hasta el final" una vez termine la investigación interna en la empresa que está llevando ella misma.

Esta investigación no comenzó hasta un mes más tarde –el 7 de marzo– de que las detectasen –el 8 de febrero–, según reconocieron en un comunicado el pasado martes. El mismo 9 de febrero, un día después, el comité de empresa ya pedía que se iniciaran las pesquisas sobre lo sucedido, sin obtener respuesta hasta a tres reclamaciones.

Cabe señalar que Trinidad Rodríguez, la jefa de Smassa a la que presuntamente se falsificó la firma, denunció en septiembre de 2022 a Díaz Guirado por acoso señalando que la habían apartado de sus labores al frente del departamento de Obras.

El Ayuntamiento señala justo a este departamento, "responsable de los expedientes cuya tramitación está en cuestión" y afirma que "no ha realizado su trabajo correctamente". El responsable del mismo es Alejandro Donaire, que sustituía las funciones de Trinidad Rodríguez, que afirmó en un pleno que se le apartaba del puesto por no haber pasado "líneas rojas que me hubieran llevado a la cárcel".