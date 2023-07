Giants pega un puñetazo en la mesa contra el líder Bisons y viaja a DreamHack con ilusión

Giants, el club de esports malagueño, ha firmado una de sus partidas de 2023 para vencer a Bisons, el líder destacado de la Superliga de League of Legends. El conjunto malagueño ha completado una actuación sobresaliente ante un equipo que venía de ganar diez encuentros de forma consecutiva y al que ha sometido en todo momento. Con esta victoria, Giants se colocan con 7-5 en la tabla y viaja este fin de semana a DreamHack Valencia con la ilusión de atar su clasificación para los playoffs de la Superliga. Esperan jornadas clave para conseguir el pase a la siguiente fase contra Rebels y KOI.

La partida de Giants fue de matrícula. Desde el planteamiento hasta la conquista del nexo, el encuentro rubricado por los gigantes resultó casi imposible de descifrar por Bisons, que si algo había demostrado esta temporada era capacidad de rebelarse ante cualquier adversidad. Desde Attila a Th3Antonio, Giants cuajó un partido impecable, con una composición perfecta para presionar, las ideas muy claras y todos los jugadores finos a nivel mecánico.

El draft del técnico André Guilhoto resultó a todas luces determinante. Elecciones como Rell jungla y la botlane que formaron Varus y Heimerdinger redujeron las opciones de pelea de Bisons, acostumbrados los vascos a tomar la iniciativa desde la fase de picks y bans. Tras unos primeros de estudio del adversario y tanteo, la primera teamfight resuelta a favor de los gigantes, con Attila arrasando con todo lo que se ponía por delante, y el diveo uno contra tres en el que Th3Antonio acabó sobreviviendo y con doble kill en su casillero empezaron a desnivelar el choque.

Sin apenas cometer errores y con paso firme y seguro, Giants apagó todos los intentos de revuelta del líder Bisons y finalmente empaquetó el triunfo en menos de 28 minutos. Una de las mejores noches de League of Legends, si no la mejor, que ha vivido el Home of Giants de Málaga en lo que va de año. Todo un chute de moral y energía de cara al fin de semana en Valencia, donde se celebra uno de los eventos de videojuegos más relevantes del mundo, la DreamHack. Allí estará Giants.

La Superliga de League of Legends, la competición de esports por excelencia en España, se traslada este fin de semana a Valencia. Se disputan dos jornadas presenciales con público en directo, como si de finales se trataran. En suelo levantino, los de Guilhoto se medirán a Rebels (sábado, 18:30) y KOI (domingo, 19:45). Dos adversarios directos de cara a los playoffs de la Superliga. De vencer, Giants prácticamente ataría el pase a la siguiente fase del campeonato. Las sensaciones, tras el envite frente a Bsons, son más que positivas.