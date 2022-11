Gran presencia malagueña en la selección andaluza para la Copa de España de optimist

Ya se conocen los nombres de los veinte regatistas integrantes del equipo andaluz de la clase Optimist, que defenderán los colores autonómicos en la Copa y Campeonato de España que se celebrarán entre abril y mayo del 2023 en aguas de Menorca y Gerona.

Los integrantes del equipo lo son tras clasificarse por méritos después de competir en el Campeonato de Andalucía organizado por el RCN de Adra, el Trofeo de la Hispanidad disputado en la bahía de Cádiz y las dos Fases de la Copa de Andalucía celebradas en aguas de Isla Canela y Chipiona, sumando un total de 19 pruebas. De los 20 que conforman el equipo, catorce son Sub 16 y seis son Sub 13, con seis niñas entre ambas categorías.

Por clubes, el que más plazas obtiene es el CNM Benalmádena con seis (una más que en la anterior edición), le sigue con cinco el CN Sevilla que también incrementa el número de clasificados, al igual que el CN Puerto Sherry con cuatro, y los clubes RCMT Punta Umbría y RCN de Adra con dos cada uno. La relación se cierra con la deportista que aporta el CAND de Chipiona.

Todos ellos están llamados a participar en una concentración incluida en el Programa de Selecciones Andaluzas de la Federación Andaluza de Vela, que se celebrará entre los días 3 y 6 de diciembre próximos en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la FAV en El Puerto de Santa María, bajo la dirección de Eduardo Zalvide López -Poti-.

EQUIPO ANDALUZ DE OPTIMIST

CNM BENALMÁDENA: Leo Zabell Blanco (Sub 16) – José Ignacio Ariza Bermejo (Sub 16) – Felipe Pachón Pérez (Sub 16) – Carlete Gómez de Arce (Sub 16) – Laura Luna Moleón (Sub 16) – Blanca López López (Sub 16)

CN SEVILLA: Alberto Medel Castrillón (Sub 16) – Pablo Delgado Cañas (Sub 16) – Miguel Ángel Cervantes Álvarez (Sub 13) – Elena Delgado Cañas (Sub 13) – María de las Mercedes Medel Ruiz (Sub 13)

CN PUERTO SHERRY: Carlos Carrasco del Cuvillo (Sub 16) – Ignacio Fernández Sánchez (Sub 16) – Nicolás Flethes Anaya (Sub 16) – Miguel Pineda Segovia (Sub 13)

RCMT PUNTA UMBRÍA: Sergio Mancera Coca (Sub 16) – Mar Infante Pérez (Sub 16)

RCN ADRA: José Manuel Cuellar Avilés (Sub 16) – José Antonio Frías Sevilla (Sub 13)

CAND CHIPIONA: Lidia Hernández Romero (Sub 13)