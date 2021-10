En busca de la felicidad ante el Valladolid (18:30)

Como si de la aclamada película protagonizada por Will Smith se tratase, el Iberoquinoa Antequera anda en busca de la felicidad, y pretende empezar a disfrutarla este sábado a las 18:30 horas en el Fernando Argüelles en su partido de Liga Sacyr Asobal ante el Recoletas Atlético Valladolid. Hay que recuperar la alegría, el arma principal de este equipo, porque la consigna es clara, encontrará la felicidad de las victorias cuando primero logre encontrar lo más importante, a sí mismo, su propia identidad.

Nadie dijo que sería fácil, se era consciente en el seno del Iberoquinoa Antequera y en sus aficionados más fieles que el traje de este año era el de sufridor. Además, el exigente calendario de las primeras jornadas no ayudaba a una llegada dulce a la Asobal. Pero lo peor para el cuadro antequerano ha sido que ha ido perdiendo sus señas de juego y han surgido las dudas. Ya la pasada semana se vieron brotes verdes en Torrelavega y se espera que esta semana ante el Valladolid esa mejora tengo continuidad y vaya a más.

El conjunto pucelano se ha mostrado muy combativo en las siete jornadas disputadas, donde ha sumado dos victorias y un empate. Con una primera línea muy peligrosa y con los jóvenes hermanos Martínez Lobato en gran forma. En defensa es un equipo con más problemas (209 goles recibidos hasta la fecha) y es ahí donde debe incidir el Iberoquinoa Antequera para optar a encontrar su mejora ofensiva y poder sumar una nueva victoria.

El jugador del Iberoquinoa Antequera J.A. Vázquez ‘Chispi’ no duda en que lo primordial este sábado es que el equipo se encuentre a si mismo: “Llevamos siete partidos y, sobre todo en los cuatro últimos, ya no es que hayamos ganado o perdido, sino que no tuvimos buenas sensaciones. Este sábado afrontamos el partido buscando recuperarlas, como tuvimos el día de Logroño, e intentar ganarlo. Pero no hay que crear esa ansiedad por ganar partidos, sino por intentar tener sensaciones buenas, enganchar al público y al equipo, y desde ahí iremos creciendo. Antes de empezar a ganar partidos, debemos empezar a tener nuestras señas de identidad, que tuvimos el año pasado, en pretemporada o contra Logroño y que en estos últimos partidos lo hemos perdido”.

Para el lateral, las carencias del equipo en los partidos anteriores están más que localizadas. “Estamos teniendo muchos problemas en el repliegue defensivo porque nos meten muchos goles en contraataque porque tenemos que hacer nuestros cambios, eso está siendo clave. Tenemos que mejorar nuestra efectividad en ataque estático e intentar meter goles en contraataque, que no lo estamos logrando aprovechar. Con dificultades en estático, es complejo superar los 20-25 goles anotados si no marcamos de contraataque”, expone Chispi.

De lo que no tiene dudas el jugador del Iberoquinoa Antequera es de la afición, que volverá a estar apoyando en el Argüelles este sábado: “Cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos, ellos van a estar enganchados igualmente. Si volvemos a tener buenas sensaciones, enganchamos a la gente y a nosotros mismos, ya no sólo para este partido sino para lo que nos queda hasta el final de la primera vuelta, ellos van a ser importantísimos”.