El Karate Beach Training de Damián Quintero, un éxito en Torremolinos

La 1ª edición del Karate Beach Training finalizó con un éxito de participación: más de 140 participantes de 10 nacionalidades (con sus correspondientes acompañantes) acudieron al evento organizado por Damián Quintero en las playas de Torremolinos. Los asistentes pudieron disfrutar de unos días de karate, playa y sol de la mano de referentes de su deporte como Iván Leal, Luca Valdesi, María Torres y Matías Gómez, además del propio Damián Quintero.

Un equipo de instructores con más de 200 medallas en grandes campeonatos. “Ha venido mucha gente y todos los comentarios están siendo positivos. Ha tenido una gran aceptación. Vincular el karate con la playa, el sol y un buen ambiente ha sido un proyecto muy bonito, ha venido mucha gente y todos los comentarios están siendo positivos. Acabamos de arrancar pero vamos a ver ya futuras ediciones”, destacó Damián, que también agradeció el apoyo por parte del Ayuntamiento de Torremolinos (Turismo y Deporte), Turismo Costa del Sol, Daedo y Barceló Occidental Torremolinos, así como los colaboradores locales: MIT School, Grupo Elvis, El Ranchito, Galera e Inther.

“Queríamos hacer algo distinto, al aire libre y en la arena, que el ambiente fuera también más distendido y más relajado para llegar a adultos y a niños. Y qué mejor sitio para esto que Torremolinos”, decía María Torres, malagueña y campeona del mundo, que hizo referencia a la importancia de poder formar parte de un evento así en su lugar de origen: “Cuando Damián me dijo que contaba conmigo para este proyecto me hizo mucha ilusión porque me gusta que la gente conozca mi tierra. La playa es mi lugar favorito y me encanta poder realizar aquí mi deporte. La experiencia ha sido buenísima y esperamos estar en la siguiente”.

Aunque no hay fechas cerradas, ya se trabaja en futuras ediciones de Karate Beach en las que incorporar novedades al evento y aumentar el número de participantes.