Luciano Agustín Gay conquista también Istán

Trepidante inicio del bloque de maratones del XXVI Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga en Istán. Por fin llegó la VIII Maratón BTT Istán para dar por inaugurada esta modalidad compuesta por un total de dos pruebas que tendrá en Tolox su segunda y última cita el 1 de mayo.

Sobre un bello, escarpado y rápido recorrido con numerosos trayectos de pista rápida de 68,11 kilómetros tuvieron que enfrentarse todos los bikers que se dieron cita en la Plaza de Andalucía de Istán. Alcanzarían los 1813 metros de desnivel acumulado positivo en un recorrido que tendría una única cota destacable, el Puerto de la Refriega, pero larga a la que sucedería un sinuoso trazado rompepiernas por el parque natural Sierra de las Nieves, catalogado como Parque Nacional al albergar los últimos abetales del mediterráneo. Precioso recorrido entre el mar y la montaña el propuesto por el Ayuntamiento de Istán junto al club local. Esta prueba también repartía puntos para el Ranking Andaluz de BTT Maratón.

Salida fulgurante desde la cual se desataron todas las hostilidades en esta primera prueba del Circuito Provincial. Se repitió el guión de las últimas pruebas del provincial malacitano, Casarabonela y Coín, donde desde los primeros compases la cabeza de carrera impuso un altísimo ritmo de competición con Luciano Agustín Gay tirando a bloque con Federico Fajardo (C.C. Semar) y Horacio Romero (Club de Ciclismo Brothers Bike) remando a contracorriente para soportar la endiablada velocidad propuesta por el argentino. Con este imponente ritmo se fue produciendo una selección natural del grupo que quedó desgranado poco a poco de forma que quedaron los más fuertes del pelotón en las primeras posiciones. Imparable, una semana más, Gay que no dio opciones ningunas tras imponer un ritmo de carrera que solo pudo ser sostenido por Fajardo hasta mitad del puerto de La Refriega, teniendo que claudicar y ver como su diferencia aumentaba poco a poco hasta llegar a algo más de cinco minutos en meta. Tras ellos un elenco muy selecto de corredores que no cesaron en una incesante persecución sin éxito. De este modo, traspasó la línea de meta situada en el campo de fútbol un Gay exultante que marcó un registro de 2 horas, 48 minutos y 21 segundos registrando una media de velocidad superior a los 24 km/h. Nueva victoria esta temporada que le sitúa también al frente de la categoría sub 23 en esta modalidad de resistencia.

Segundo puesto, y muy meritorio, para un incombustible Fajardo que muestra un comportamiento competitivo extraordinario vaciándose en el esfuerzo. Federico Fajardo (C.C. Semar) supo mantener la agonía de la persecución para alcanzar esa medalla de plata que le conllevaría la victoria en máster 30. Finalmente, un combativo y valiente Horacio Romero (Club de Ciclismo Brothers Bike) consiguió mantener las diferencias adquiridas para coronarse con la medalla de bronce en el campo de fútbol de Istán con el añadido de coronarse vencedor élite.

También viajaba en este elenco perseguidor un habitual a estas posiciones altas de la clasificación. José Luis Gallardo (Serman Bike) consiguió una cuarta plaza de la general que le auparía al primer puesto en la categoría máster 40.

Victoria de mérito en júnior para Samuel Escribano (C.D. Reyna Team) en una jornada donde no solo la cantidad de sus rivales sino la calidad de los mismos fue excepcional.

No dejó nada en el tintero Rubén Gandía (C.C. Al - Ándalus) para conseguir un gran triunfo en la categoría máster 50 tras completar su participación con un golpe de pedal extraordinario. Poco pudieron hacer sus rivales en esta ocasión. Gandía tendrá que defender esta posición en la definitiva prueba de Tolox de cara a la clasificación general.

Gran victoria de Antonio Galdeano (C.D. Sigmac Cycling Team) en la categoría máster 60. No dio opciones ningunas a sus rivales en un imponente triunfo. Galdeano dominó la carrera, pero se vio sometido a una incesante persecución por parte de Pedro Naranjo (C.D.C. Los Jululus) lo cual le hizo no poder bajar la intensidad en ningún momento.

En cuanto a las féminas, victoria sin paliativos para María de los Ángeles Medina (C.D.C. Torrox) con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 49 segundos. Medina, quien está cuajando un inicio de temporada espectacular, supo dominar con un imparable ritmo de carrera que a la postre se tradujo en inalcanzable para ninguna de sus rivales. Trabajadísimo triunfo que conlleva además la recompensa extra de liderar la categoría de máster 30 de cara a la segunda y definitiva prueba de Tolox. Medalla de plata, una vez más, para Lorena Tamayo (C.D. Sigmac Cycling Team) quien completó un gran trazado manteniendo esa posición de privilegio que conllevaría también el segundo puesto en su categoría, máster 30. Lidia Fernández (33 Bike Mobel Pro Team) cerró este podio de privilegio con una posición que la alza al liderato de máster 40.

Ileana Lupu (C.D. Sigmac Cycling Team) salvó la jornada con un cuarto puesto de la general que le conllevaría a la postre subir a lo más alto del cajón como primera clasificada en la categoría máster 50.

Finalmente, la élite Diana Carolina Paniagua (C.D.C. Ogíjares) completó su participación con victoria en su categoría.