Martín Molina renueva con Los Dólmenes hasta 2024

El Conservas Alsur Club Balonmano Los Dólmenes Antequera anuncia oficialmente la continuidad del lateral derecho argentino Martín Molina, quien renueva su compromiso con el equipo una temporada más.

Será la segunda temporada en nuestras filas del veterano jugador de 31 años. Molina aporta experiencia, lanzamiento exterior y gol al ataque verde. En el apartado defensivo también aporta sacrificio y contundencia. Llegó a nuestro equipo en 2022 tras una grave lesión procedente de Novas. El objetivo era claro: recuperar sensaciones y volver a su mejor nivel, lo que ha conseguido con éxito. Ha sido una pieza clave para Chispi y lo ha jugado todo cuando ha estado apto.

El jugador ha señalado tras confirmarse su continuidad: “Muy contento por seguir un año más aquí. Siempre quise quedarme. Me he sentido muy cómodo con mis compañeros, los técnicos, el lugar. Todos me ayudaron. Espero que sea un año lo más completo posible y bonito. Tenemos una buena piña”.

“Es lindo volver de una lesión grave y ver que las cosas se me dieron bien, todos lo hicieron fácil. Estoy ansioso por empezar la segunda temporada. Voy con toda la fe y la ilusión de que las cosas se puedan dar bien”, finalizó Molina.

Alberto Ruiz también renovado

El Conservas Alsur Club Balonmano Los Dólmenes Antequera anuncia la continuidad del central Alberto Ruiz, de 24 años, quien renueva su compromiso con el equipo una temporada más. El jugador natural de Palma del Río seguirá portando el ’10’ verde y liderando el ataque de Chispi en la 23-24 tras ser uno de los jugadores más destacados de nuestro equipo y la categoría.

En este sentido, Ruiz ha sido el máximo goleador del equipo esta temporada que está llegando a su fin. Por un lado fue el segundo máximo goleador de la fase regular del Grupo B de la División de Honor Plata con 85 goles en 15 partidos, a tan solo once goles del líder en esta parcela. Respecto a la segunda fase continuó siendo el máximo goleador de nuestro equipo con 36 goles en los 9 partidos disputados. En total 121 goles como carta de presentación en su primer año ‘verde’.