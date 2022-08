El Campeonato Europeo sirve a Natalia de Miguel como toma de contacto antes del Mundial

No fue el Campeonato de Europa soñado para Natalia de Miguel, la remera del Real Club Mediterráneo esperaba meterse en el podio de la prueba skiff ligero. "La gran mayoría de las veces las cosas no salen como esperamos o como queremos que sean", comenzaba la representante del combinado español el repaso de su participación en redes sociales. Eso habla de lo difícil que es colgarse un metal en un Campeonato Europeo.

"Llegué a Múnich con muchas ganas, después de no poder remar en Lucerna por el Covid. Poco a poco fui recuperando las sensaciones, aunque como siempre me costó lo suyo y la última semana fue buena. Me sentía bien, con fuerza y muchas ganas de competir", explicó la remera en sus redes sociales, hablando sobre su preparación. Ella misma reconocía día antes a Málaga Hoy que no sabía en qué estado llegaba.

Mientras reconocía que las circunstancias no fueron favorables durante su debut: "Comenzamos el campeonato con condiciones difíciles: viento en contra, pista dura y la primera ostia fue grande. Sentí mucha decepción conmigo misma, pero tenía que recomponerme y volver a intentarlo al día siguiente".

Al día siguiente la remera del Real Club Mediterráneo afrontó la repesca para intentar meterse en la final: "Las sensaciones fueron similares, desde el principio no conseguía sacar mi carácter y mi remada". De Miguel expresa claramente su frustración: "Solo sentía que le daba con todo y el bote no avanzaba".

A pesar de las malas sensaciones en ambas pruebas se metió en la final b, eso sí, diciendo adiós a las medallas, pero volviendo a competir un día más. En ese momento, optaba a meterse de la séptima a la 12º posición. "Al terminar no entendía que me estaba pasando y no sabía como iba a sacar fuerzas para remar en la final b. Sentía pánico y parecía que se me había olvidado como hacer una regata. Tenía un día y medio para recuperarme y volver a intentarlo".

Sin embargo, la situación mejoró y las videollamadas con su psicóloga Delia durante estos meses atrás consiguieron levantar el ánimo a De Miguel, quien admitió que en la final "pude mejorar, encontré un poco mi remada" para conseguir quedar en cuarta posición con una firma de 8:42.73, siendo décima en el global de la clasificación europea. La próxima cita para la remera malagueña es el Mundial, donde tiene depositada mucha ilusión.