Pablo Bernabé: "Es muy importante que partamos con el núcleo duro de la pasada temporada"

Primera semana de pretemporada de las cinco que realizará el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol para intentar llegar en forma al arranque liguero en Liga Femenina Challenge, donde en la jornada uno deberá visitar al Melilla Sport Capital. Pablo Bernabé, quien regresa a un banquillo femenino, dejó sus primeras impresiones tras trasladarse de la categoría masculina a la femenina del club esteponero y de momento tiene un objetivo entre ceja y ceja: "Convertir al Pineda en un factor clave", por eso la afición "será clave" si se quieren conseguir objetivos ambiciosos. Un mensaje propio y necesario en plena campaña de abonados.

"Esta temporada para mí es un reto personal, en la vuelta al baloncesto femenino, donde ya entrené hace varias temporadas", explicó el cordobés de Posada sobre su cambio de aires, mientras confiesa que no dudó en dar el sí al club esteponero: "Al llegar la propuesta del club no dudé en aceptarla". Bernabé aprovechó para confesar que está contento con su plantilla de 11 jugadoras, donde todavía quedan tres por incorporarse: "Creo que hemos formado un plantel bastante competitivo, muy interesante de cara a los objetivos del club, y personalmente pretendo que no renunciemos a nada. Es cierto que no aspiramos a los puestos más altos de la clasificación, pero no renunciaremos a nada”.

Con los pies en el suelo tiene claro que no son favoritas para estar en la Final Four: "Baxi Ferrol y Recoletas Zamora parten como los grandes favoritos, con equipos muy competitivos, pero nosotras vamos a dar guerra”, por eso tiene claro que sus jugadoras no deben obsesionarse con eso: "El primer objetivo es convertir nuestra casa, el Pineda, en un factor clave: que todo equipo que venga tenga que sufrir si quiere ganarnos”.

El técnico esteponero contará con gran parte del trabajo realizado a la hora de confeccionar la plantilla, es consciente que es "muy importante" partir con "el núcleo duro de la pasada temporada", es decir, Gema García, Eva Cases Rey, Noelia Masià, Jone Azkue, Carla Viegas y Ana Pocek. Mientras reconoce que ahora llega la primera tarea complicada de esta temporada: "Integrar lo antes posible a las nuevas jugadoras" para "construir un buen bloque" lo antes posible.

El cordobés también aprovechó para agradecer la incorporación de la cantera a esta pretemporada del primer equipo: "Queremos que vayan entrando en dinámica y que sean una posibilidad real de refuerzo en caso de ser necesario por lesiones o percances puntuales", aunque avisa a las más jóvenes que no "será sencillo que tengan un rol importante". No se debe olvidar que la Liga Femenina Challenge "es una categoría con mucha calidad", pero es cierto que el objetivo es "que sean como una más".

Por último, no desaprovechó la oportunidad de elogiar públicamente a su máxima anotadora, reboteadora y jugadora más valorada de la pasada campaña en Liga Femenina Challenge, Ana Pocek: "Es una referente, una pieza que será muy importante en los esquemas de juego". Sin embargo, Bernabé no es nuevo en el banquillo y sabe que con ella sola no se pueden conseguir grandes cosas, por eso admite que es necesario "ampliar el ratio de jugadoras relevantes, que no solo ella sea la referencia y tenga tanta responsabilidad como la temporada pasada".