Paqui Jiménez y Raúl Bermúdez, los más fuertes en Archidona

La ciudad de Archidona fue testigo de la segunda prueba de la modalidad de XCO del XXVI Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga. El XXV Rally Ciudad de Archidona se desarrolló sobre un circuito de auténtico mountain bike: muy técnico, revirado y duro donde los tramos de bajada no dieron descanso a los corredores debido a las zonas técnicas. El tiempo desapacible, con frío y amenaza de lluvia durante toda la jornada, puso un punto de dificultad física y técnica a la competición. Los bikers tuvieron que extremar las precauciones en las zonas más técnicas. De esta forma y ante una gran expectación, este municipio situado en el centro de la Comarca Nororiental malacitana ha brindado, un año más, una jornada épica de cross-country olímpico que también repartió puntos para el Ranking Andaluz. En total, fueron 3420 metros de recorrido al que los distintos bikers tuvieron que dar diferentes giros en función de los tiempos por categorías marcados en normativa. Exigente circuito que acumulaba 129 metros de desnivel acumulado por vuelta.

Pasadas las diez y media de la mañana fueron las diversas categorías de máster y féminas las encargadas de dar el pistoletazo de salida a la competición. Sobre tres vueltas al circuito, la Sierra de Gracia sería testigo de la victoria de Juan Jesús Pérez (C.D. Reyna Team) quien conseguiría la victoria de la general en máster 30. Pérez disfrutó del circuito y, tras un inicio trepidante donde adquirió una ventaja suficiente, se vio en una caza y captura por parte de un grupo perseguidor que vendió muy cara su derrota. Finalmente, el triunfo de Pérez se consolidó con un tiempo de 51 minutos y 44 segundos de esfuerzo con una diferencia final de más de dos minutos sobre sus rivales, quienes disputaron los puntos del circuito. Jesús Pérez Priego (Klimatiza Torcaldent Makinón) se manejó en la fuga perseguidora con solvencia para asestar un definitivo cambio de ritmo que le llevó a la victoria en máster 40 y apuntala el liderato cosechado en Ojén.

Una vez más, en máster 50 se impuso con autoridad un especialista de esta modalidad olímpica y excampeón mundial, José Julián Barón Yuste (C.D. Faster Wear Team). Yuste comanda con autoridad la general tras una competición que dominó de principio a fin con mano de hierro. En máster 60, Julio Sierra (C.D. Viking Bike Torremolinos) se llevaba el gato al agua.

En féminas, Francisca Jiménez (C.D. Reyna Team) consiguió completar su participación con victoria en la general y en máster 40 marcando un registro de 48 minutos y 35 segundos de competición. Paqui se mostró, una vez más, soberbia en el manejo de la situación de carrera a pesar de la incesante presión que ejerció por detrás Tara Jiménez (Geebee Team Ipaez Sherry Casks), vencedora final en júnior. Jiménez volvió a manejarse a la perfección en esta modalidad. Ambas corredoras lideran sus respectivas generales del circuito. Finalmente, Mar Guerrero (Mecol Bike Team) completó su participación con victoria en la categoría cadetes tras una gran actuación en una temporada en la que ya acapara buenos resultados para afianzar del mismo modo su liderato.

Pasadas las doce de la mañana, se produjo la salida de la segunda manga donde disputarían los corredores élite, sub23, júnior y cadete. Pepe Alcaide (Gacosur Racing Team) fue el primer corredor en completar su participación en esta manga con victoria en cadetes. Alcaide invirtió un tiempo de 40 minutos y 13 segundos en pasar la línea de meta por segunda vez para ratificar su posición privilegiada en la general. Por su parte, gran inicio temporada la que está llevando a cabo Pedro Romero (Actrion Team) quien en esta ocasión también sumó una gran victoria júnior a su palmarés al doblegar de forma muy trabajada a sus inmediatos rivales. Romero se acerca de forma excepcional a las primeras posiciones de la general.

Competición muy reñida la disputada por parte de los élites y sub 23, quienes jugaron su suerte sobre 4 vueltas al recorrido. Con un frenético ritmo de carrera se impuso Raúl Bermúdez (Vas Cycling Boutique) quien no bajó la intensidad de la competición en ningún momento para cruzar la línea de meta en primera posición y alzarse, de este modo, con el mejor tiempo de la manga y primera posición en su categoría, élite. Bermúdez se corona y ratifica su excelente estado de forma en este inicio de temporada donde está consiguiendo un gran número de victorias en el circuito provincial malacitano. Tan solo le bastó 1 hora y 28 segundos de competición para completar los giros previstos y cruzar la línea de meta. Del mismo modo, nunca le perdió la cara a la carrera su Luciano Agustín Gay quien, además de cosechar el segundo mejor registro, consiguió una merecida victoria en sub 23.