Piden que el jeque Al-Thani sea "non grato" por su "saqueo" al Málaga CF y la revisión de la concesión de la Academia

El "saqueo" del Málaga CF por parte del jeque Al-Thani y su familia sigue coleando y presente en el Ayuntamiento. La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, solicitará al Pleno la declaración del jeque Al-Thani como persona non grata, “por el daño causado al Málaga CF y a la imagen de la ciudad de Málaga”. Además, demanda la revisión de oficio la concesión de la Academia del Málaga CF, “una vez que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha decretado el cese cautelar de su actividad, si se están incumplido los requisitos establecidos en la licencia de apertura podemos sospechar que también haya cuestiones relativas al pliego de la concesión que tampoco se estén cumpliendo adecuadamente”.

Morillas denuncia la “laxitud y la permisividad del equipo de gobierno del PP con la academia del club. Con la misma permisividad con la que el alcalde inauguró una rotonda con el nombre de Al-Thani, ha acudido a inaugurar las instalaciones de la academia, a pesar de que incumple los requisitos de la licencia. A esto nos referimos con la alfombra roja del PP y el alcalde a los proyectos auspiciados por el jeque”, señalaba.

Morillas recuerda que “en el convenio de la Academia se le cedieron al jeque Al-Thani más de 20 hectáreas, mediante una concesión a 75 años, por un coste que para el Ayuntamiento supuso 60 millones de euros, en unas condiciones absolutamente leoninas y cuando había un informe de la GMU que advertía de que se trataba de una operación urbanística de elevado riesgo y a pesar de que se supeditaba la viabilidad económica a la operación a su vinculación con Al-Thani”.

La portavoz de Con Málaga informa de que el cese de la academia del Málaga CF decretado por la GMU se debe al incumplimiento de “algunos requisitos que formaban parte de la licencia: no existe la estación de bombeo obligatoria; el aparcamiento que tendría que ser público, no lo es; la memoria de actividad arqueológica no se ha anexado y no hay certificado final de obra”.

Morillas defenderá ante el Pleno una moción para que el Ayuntamiento de Málaga, como administración pública afectada, “actúe activamente y con contundencia desde la acusación particular para reclamar los daños y perjuicios causados a las arcas municipales por la presunta trama encabezada por el jeque Al-Thani al frente del Málaga CF”.

En la iniciativa Morillas también exige “explicaciones detalladas mediante un informe de la Intervención municipal y una auditoría externa de todas las transferencias económicas, patrimonio municipal o patrocinios del ayuntamiento al Málaga CF desde la llegada del jeque Al-Thani. Así como de la deuda contraída por el club con el ayuntamiento por impago del canon de La Rosaleda, el estadio de atletismo y otros gastos que soporte el consistorio en mantenimiento, luz, agua o suministros del Málaga CF”.

La portavoz de la colación de izquierdas señala la responsabilidad del alcalde en el saqueo perpetrado por Al-Thani: “De la Torre le puso la alfombra roja, lo que permitió que también se aprovechara de los recursos públicos transferidos para descapitalizar, enriquecerse y saquear al Málaga CF, como indica el informe de la Fiscalía, mediante sueldos galácticos, vehículos de alta gama, viajes, hoteles de lujo y hasta la compra ilegal de acciones a la familia Puche con dinero del propio Málaga CF”.

Morillas recuerda que “desde 2011 nuestro grupo ha denunciado estas tropelías en reiteradas ocasiones, por lo que llegamos a recibir insultos y amenazas. Junto a la mala administración del jeque Al-Thani, que utilizaba los recursos del Málaga CF en beneficio propio, estaba el alcalde, que le apoyaba. Una década después, las conclusiones preliminares de la Fiscalía demuestran que llevábamos razón”.

El portavoz adjunto de Con Málaga, Nico Sguiglia, apunta que “es necesario aclarar la trama de Al-Thani en el Málaga CF, llegar hasta el final y salvaguardar el interés general tanto del Ayuntamiento como de la ciudad. De la Torre tiene una responsabilidad por apoyar al jeque. Y en la actualidad sigue apoyando otros proyectos de fondos de inversiones salpicados de opacidad”.