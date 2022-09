Pau Gasol, embajador de la Solheim Cup de Málaga.

Pau Gasol, el mejor jugador de baloncesto que ha dado España, es el nuevo embajador de la Solheim Cup 2023, evento que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Finca Cortesín, Málaga. Se une así a una selecta lista en la que se encuentran otras figuras del deporte español como Rafael Nadal y José María Olazábal.

El ganador de dos anillos de la NBA con Los Angeles Lakers es un gran aficionado al golf, pasión que comparte con su gran amigo, Rafa Nadal, y desde la pandemia y su posterior retirada del baloncesto profesional ha intensificado su práctica, tanto recibiendo clases como participando en torneos benéficos.

“El empujón definitivo que ha hecho que empezara a jugar al golf llegó de la confluencia de tres factores: durante el confinamiento era de los pocos deportes que se podían practicar, coincidió con mi recuperación de una lesión en el pie y la familia de mi mujer siempre ha jugado al golf, así que me animé”, explicó Gasol.

“Al principio se me daba bastante mal, fue algo frustrante, pero no me rendí. Empecé a dar clases, vi los primeros progresos… y ahora, siempre que puedo, intento jugar allá donde voy”, reconoció.

Pau Gasol siempre ha estado involucrado en numerosos proyectos solidarios. En 2013, creó la Gasol Foundation junto a su hermano Marc para reducir las cifras de obesidad infantil y promover hábitos saludables. Además, Pau es un firme defensor de la igualdad de género en todos los ámbitos, pero, sobre todo, en el deporte.

Por todo ello, el exbaloncestista se ha sumado a la labor de promover la Solheim Cup 2023, tras conocer los pormenores del proyecto por parte de Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte & Business, empresa organizadora del torneo más importante del golf femenino.

“La celebración de la Solheim Cup por primera vez en España es todo un orgullo y es un evento que tenemos que disfrutar, pero, sobre todo, apoyar, porque estoy seguro de que va a significar un antes y un después para el golf español en general y para el golf femenino español en particular. No tengo ninguna duda de que este torneo animará a que sigan saliendo excelentes jugadoras”, concluyó.

