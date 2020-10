Hoy vuelven a encenderse los focos del Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. El feudo del Marbella FC vuelve a acoger a su equipo y al fútbol en un partido oficial tras ocho meses de inactividad. No es un grato recuerdo para los blanquillos el pasado curso con el desenlace del play off, aunque hicieron borrón y cuenta nueva comenzando a reescribir de nuevo su aventura. Con José Manuel Aira como nuevo timonel y un mercado de fichajes más que movido en las oficinas de Best of You, agencia de representación que dirige el club desde el pasado curso. El proyecto vuelve a ser ambicioso y grande, con el punto de mira fijo y definido en el ascenso. Son favoritos y han de demostrarlo.

El Marbella FC recibe en casa al tinerfeño CD Marino (12:00 horas), uno de los tres equipos de las islas que quedó encuadrado en este Grupo 4-A de Segunda B, al que entrena Quico de Diego, un veterano técnico de recorrido en el fútbol de la zona que cuenta con una plantilla muy joven. En su debut, los tinerfeños cayeron en casa por la mínima ante la Balompédica Linense (0-1).

No comenzó de la mejor de las maneras el Marbella. Ante el Algeciras no lograron desplegar todo su fútbol y se quedó un partido sin goles y reparto de puntos en el Nuevo Mirador (0-0). En casa, como pasara el año pasado, esperan fraguar la solidez y los puntos que les coloquen en la zona de privilegio donde por caché y presupuesto debe estar el conjunto blanquillo esta temporada.

“Sólo necesitamos ser más agresivos y multiplicar nuestras oportunidades de gol”, manifestaba Aira horas antes del duelo ante el Marino, sabedor de que a su equipo aún le falta para alcanzar su mejor nivel: “Queremos luchar para que el balón esté más tiempo en su campo que en el nuestro”.

Dos positivos por Covid-19

Tiene bajas importantes el Marbella para este partido. Las últimas horas han sido algo tensas para los blanquillos. Su portero Alfonso Herrero, titular ante el Algeciras, presentó síntomas compatibles con el coronavirus en la noche del jueves y el viernes se confirmó su positivo tras una PCR. El delantero Óscar García, que gozó también de minutos ante los algecireños, también resultó positivo tras las pruebas sometidas a toda la plantilla tras el primer caso. También se confirmó la lesión de larga duración de Baba.

El capitán Javi Añón ya está recuperado de sus molestias y estará disponible para Aira

Con todo esto, Álex Santomé partirá como titular en la portería en el debut en casa. Por otro lado, el capitán Javi Añón ya está recuperado de las molestias que le impidieron entrar en la última convocatoria y hoy podría salir de la partida ante el Marino si Aira lo ve conveniente.