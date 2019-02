Regino Hernández no luchará por medallas

No pudo ser para Regino Hernández, que no le acompañó la suerte y se queda sin opciones de poder luchar por medallas en el Campeonato del Mundo de Snowboard de Utah. El de Mijas afrontaba la segunda ronda con buenas sensaciones, pero la fortuna no iba a estar de su lado. Regino marchaba en primera posición, pero una caída le hizo perder toda su ventaja ante sus rivales directos.

Finalmente Regino Hernández quedó en cuarta posición, pero no fue suficiente para acceder a los cuartos de final ya que sólo pasaban los tres primeros clasificados por cada ronda. No tuvo muchos problemas el malagueño para pasar la primera criba. En la fase clasificatoria, la que abría el Mundial, avanzó hacia la siguiente fase en la primera bajada. El mijeño marcó el decimosexto mejor tiempo, de un minuto, seis segundos y 44 centésimas.

Lucas Eguibar, el otro representante español, logró pasar su ronda y si luchará por los metales en la cita mundial de Utah. La serie tuvo que ser revisada y a Eguibar, que fue tercero en cruzar la meta, se le concedió oficialmente la segunda plaza, por lo que disputará la final, en la que tendrá asegurado un puesto entre los cuatro mejores del mundo. También disputarán la final el estadounidense Mick Dierdorff y el austriaco Hanno Douschan. Por lo que cualquier opción de éxito para España está en las manos del vasco. Regino Hernández dice adiós al Mundial de Utah con la sensación de que lo tuvo en sus manos y de que sólo la mala fortuna le privó de seguir luchando.