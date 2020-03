Hubo de todo esta jornada en el Grupo IX de Tercera División. Siguen al alza tanto el Antequera como El Palo; se desinfla el Atlético Malagueño y siguen sin levantar la cabeza Alhaurín de la Torre y Vélez.

Loja-Alhaurín de la Torre (1-0)

El Alhaurín de la Torre acabó con nueve un partido que disputó de tú a tú al Loja. Pesó la condición de local de los granadinos, que se adelantaron en el 80’ con un gol de Montero y después llegaron las expulsiones que dejaron imposible puntuar para los torrealhaurinos.

Almería B-Vélez CF (3-1)

El Almería B se dejó el trabajo hecho cuando se le complicó el partido. En el 66’, cuando se dio la expulsión de Javi Robles, los locales ya ganaban 3-0 tras el doblete en la primera mitad de Rubén Enri y el de Rubén García poco antes de la expulsión. El Vélez apretó y recortó distancias con el tanto de Cristian pero no pudo acercarse más en el marcador.

CD Melilla-Atlético Malagueño (1-1)

Al Atlético Malagueño le quedaban pocas opciones de engancharse a los play off pero en Melilla descartó las pocas que quedaban. El cuadro blanquiazul no pudo pasar del empate pese a jugar media hora con uno más en La Espiguera. Rafa Castillo adelantó a los malaguistas y Angelo empató la contienda para los locales. La expulsiones de Mohamed en el 60’, a la postre, no fue determinante.

Antequera-Poli Almería (2-1)

Triunfo importantísimo para el Antequera este domingo en El Maulí. El cuadro blanquiverde supo reponerse al tanto inicial de los visitantes. Lautaro golpeaba al borde del descanso y ponía las cosas a favor para los almerienses. La expulsión de Segura dio alas al Antequera, que igualó en el 73’ con el tanto de Diego. Fue sobre la bocina, tras mucha insistencia, cuando los blanquiverdes agarraron los tres puntos tras el gol de Juan Aroca. Siguen a siete de los play off.

Linares Deportivo-El Palo FC (0-1)

El Palo dio la sorpresa de la jornada al vencer al todopoderoso líder en su feudo, Linarejos. Los paleños vencieron por la mínima al Linares Deportivo gracias a un solitario tanto de Sergio Díaz tras el descanso. Los malagueños supieron aguantar las acometidas de los locales para sellar su triunfo y los tres puntos, que dejan los play off a ocho puntos aún.