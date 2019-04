El Rincón Fertilidad descansa tras 12 horas de autobús en Barakaldo en la víspera de uno de los días grandes del año, el debut en la Copa de la Reina. Abre el telón el equipo malagueño ante el vigente campeón, el Liberbank Gijón (12:30 horas, streaming a través de la web de la Federación), el primer partido de cuartos de final. Si consigue el pase, aguarda el Bera-Bera o el Rocasa. Una ruta que roza lo imposible para plantarse en la final, pero... En su cuarta Copa consecutiva, el Rincón piensa en grande. Ya tocó la final el año pasado en Ciudad Jardín, donde imperó al final el Liberbank Gijón, justamente.

En el equipo asturiano militaba la temporada pasada uno de los puntales del actual Rincón. Rocío Campigli (Buenos Aires, 1994) es Roquita, una pivote que ha marcado 57 goles esta temporada (tres por partido) y que, tras estar de baja una semanas por una lesión en un dedo, tiene la fórmula de cómo se gana un título con el que sueña el balonmano malagueño en una circunstancia similar.

“Yo tengo la experiencia del año pasado”, relata con entusiasmo la argentina: “Con el Mavi éramos el club menos favorito y dimos un batacazo en la Copa ganando el primer partido al Rocasa. Si bien el rival es bastante duro, lo demostró cuando jugamos en casa que perdimos, también ganamos allí el primer partido. Estoy segura de que va a ser un partido muy duro, parejo y que va a estar en los detalles el que se lleve el resultado”.

“La sensación que tengo es de disfrute”, rememora sobre lo que sucedió el año pasado en Ciudad Jardín: “Éramos los menos favoritos, íbamos muy tranquilas, con la idea de disfrutar. Era la primera experiencia para muchas de nosotras, para el equipo en general. Tengo la imagen de estar jugando y no estar pendiente ni del marcador, ni del tiempo, ni de los goles... Eso es un poco lo que tienen que hacer los equipos como nosotros que estamos en mitad de tabla y no somos los más fuertes, pero que tenemos la sensación de que le podemos ganar a cualquiera. Tenemos que ir con eso de estar en el detalle, cuidarnos porque puede ser un partido o tres y eso es duro. Disfrutar de ese partido y saber que es vida o muerte”.

Sobre el hecho de enfrentarse a un equipo al que conoce, Campigli dice que “creo que es algo que tengo que usar como un punto de ventaja. Conozco bastante al equipo en general y las nuevas que no estaban el año pasado también son argentinas y juegan conmigo en la selección. A la plantilla titular la conozco y jugué con todas. Eso, sobre todo a nivel defensivo, lo tengo que saber aprovechar mucho para sacar ventaja dentro de la pista”.

Como señalan su técnico y compañeras, tiene una manera particular el cuadro gijonés: “Le gusta marcar el ritmo de juego, se sienten cómodas con un ritmo bastante tranquilo y no es un equipo que le guste correr, pero sí es más fuerte en ataque y en defensa. Su ventaja es ganar por fuerza. Te lo digo yo que soy pivote y me tengo que tengo que meter en medio de la defensa. Se siente bastante el roce, pero nosotras deberíamos aprovechar eso de que no les gusta correr tanto. Nosotras somos un equipo muy veloz, creo que ahí va a estar la diferencia”.

“Tanto a nivel profesional como personal me siento muy cómoda. La verdad es que estoy muy contenta pese a estar lejos de casa, que es lo que más pesa, al final tanto el cuerpo técnico como las chicas me hacen sentir muy cómoda”, acaba Roquita, pieza esencial de este Rincón y que tiene la fórmula de cómo se gana una Copa.