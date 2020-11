Tres jugadoras del Rincón y Marta López, al Europeo con España

Llega el refrendo a los grandes resultados del Rincón Fertilidad en los últimos meses, esos títulos de Copa y Supercopa. La Federación dio a conocer la lista confeccionada por el seleccionador Carlos Viver de la selección española femenina, las ‘Guerreras’, para la disputa del Europeo que se llevará a cabo en Dinamarca del 3 al 20 de diciembre. Una lista que se convierte en histórica para el Rincón Fertilidad Málaga, que ve como tres integrantes de su plantilla, Sole López, Merche Castellanos y Silvia Arderius, forman parte de la misma, siendo la ocasión con más jugadoras del equipo malagueño convocadas con la selección absoluta. No queda ahí la representación del balonmano de la provincia. Marta López, jugadora malagueña del Ramnicu Valcea rumano, forma parte también de la lista de 16 jugadoras. Es decir, un cuarto de la selección es malagueña o juega en equipo malagueño.

Carlos Viver renueva su confianza en las tres jugadoras del Rincón, que ya formaron parte del último Mundial celebrado el pasado mes de diciembre en Japón y que se saldó con la medalla de plata para el combinado nacional. Además, tanto Sole López como Merche Castellanos y Silvia Arderius han sido tres pilares fundamentales en los dos títulos conseguidos por el Rincón Fertilidad Málaga tras el retorno de la competición el pasado verano, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Ya integraban la lista previa de 35 integrantes, donde también se encuentran sus compañeras en el equipo malagueño Estela Doiro y Paula García, una lista amplia que deberá estar atenta por si surgiese cualquier complicación por motivo de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, y este martes se confirmó su presencia por propio derecho en Dinamarca el próximo día 3 de diciembre. Igualmente, también está en la lista definitiva de 16 Jennifer Gutiérrez, la algecireña formada en el Rincón, de donde dio el salto a la élite y ahora juega en el Borussia Dortmund alemán.

La selección española se concentrará en Torrelavega a partir del próximo lunes 23 de noviembre, justo el día en el que está prevista la vuelta de la expedición del Rincón Fertilidad Málaga de su viaje a Viena para disputar la eliminatoria de EHF European Cup ante el ROOMZ Hoteles ZV Wiener Neustadt.

La hoja de ruta de las Guerreras se inicia en la citada ciudad cántabra, localidad en la que está previsto que el combinado español prepare la cita continental del próximo mes en el marco del XXIV Torneo Internacional de España ante Brasil y Polonia. Carlos Viver señala que “todas las selecciones llegaremos en las mismas condiciones, lo que estamos viviendo este último año es algo que nos está pasando factura a todos, no debemos poner ningún tipo de excusa; es verdad que es un grupo en el que la mayoría de jugadoras acumulan muchas horas de trabajo juntas y las incorporaciones conocen perfectamente la sistemática, tenemos que tener una actitud positiva y no debemos poner ningún tipo de excusa en si hemos trabajado más o menos juntas, no creo que haya mucha diferencia entre nosotros y el resto de equipos”.

La Federación de Balonmano de Dinamarca asegura estar trabajando intensamente para organizar el Campeonato de Europa 2020 de balonmano femenino íntegramente en Dinamarca, toda vez que Noruega hacía pública su renuncia el pasado lunes por efecto de la COVID-19. Martin Hausleitner, Secretario General de la EHF, destaca la flexibilidad y velocidad con la que el ente federativo de Dinamarca está afrontando el reto: “con 16 días por delante, todo el mundo comprende la magnitud del reto, pero tenemos la fortuna de contar con un organizador experimentado; hay muchos asuntos por resolver, pero tenemos la confianza y somos positivos de tener una decisión definitiva a finales de la presente semana”. Per Bertelsen, presidente de la Federación de Balonmano de Dinamarca, ha asegurado por su parte que “muchas conversaciones se han sucedido, también a nivel político; no todo es tan sencillo como nos gustaría, pero parece factible tener un anuncio definitivo a finales de esta semana”.

HORARIOS - TIE TORRELAVEGA 2020Viernes 27 - 19:00 h. | España : PoloniaSábado 28 - 19:30 h. | Brasil : PoloniaDomingo 29 - 13:00 h. | España : Brasil

(Todos los partidos se podrán seguir por Teledeporte)

