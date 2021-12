Rubén Ruzafa, bronce en el Campeonato del Mundo de Xterra

Rubén Ruzafa se ha vuelto a subir al podio en el Campeonato del Mundo de Xterra. El rinconero acabó tercero y fue bronce en esta edición superado tan solo por el neozelandés Hayden Wilde, que mejoró en casi un minuto sus tiempos, y el francés Arthur Serrieres, que entró segundo 31 segundos antes.

La competición, celebrada en en Maui, Hawaii, fue la más atípica que se recuerda ya que no pudo ser triatlón y tuvo que disputarse con modalidad duatlón debido al mal tiempo y temporal que presentaba el mar. Eliminada los 1,5 kilómetros de natación, particularmente el sector donde más tiempo suele perder Ruzafa, este Xterra tuvo tan solo tres kilómetros iniciales a pie, 31 con bicicleta con más de 1.000 metros de desnivel y otros 11 a carrera para dar por finalizada la competición.

A sus 37 años, Ruzafa vuelve a colgarse una medalla en el Campeonato del Mundo de Xterra que dominó en 2008, 2013 y 2014, siendo la octava que logra en toda su carrera en esta modalidad. El tiempo final del rinconero fue de 2:19:33, mejorado por la plata de Serrieres (2:19:02) y el oro de Wilde (2:18:39). Este medalla reparte un premio de 7.000 dólares para el malagueño, 12.000 para el francés y 20.000 para el ganador neozelandés.

"Fue una carrera muy dura, desde el principio hasta el final", decía Ruzafa tras la carrera, satisfecho por su desempeño y tercer puesto que explicaba así: "La primera carrera estuve muy bien, llegué cerca de la cabeza con un buen grupo. Con la bici la primera vuelta estuve algo estrujado, pero pude coger en el primer grupo al final. Intenté estar con ellos pero tuve algún incidente con el eje trasero y el manillar por los que tuve que parar. También una salida de cadena. Eso me hizo perder unos segundos, perder el grupo de adelante y tener que volver a pillarlos. Con la lluvia se me pusieron las cosas más de cara y pude llegar con los primeros en la transición. Luego en la última carrera lo di todo, un tercer puesto muy merecido y muy contento. Gracias a los que me habéis apoyado".

Los tiempos de los cinco primeros

Hayden Wilde (NZL) – 2:18:39 Arthur Serrieres (FRA) – 2:19:02 Ruben Ruzafa (ESP) – 2:19:33 Seth Rider (USA) – 2:20:43 Sebastien Carabin (BEL) – 2:21:02