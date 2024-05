La Junta abre un buzón online para que los vecinos denuncien los pisos turísticos ilegales

La Junta de Andalucía busca socios en cada uno de los bloques de viviendas de Andalucía. ¿El motivo? Buscar los pisos turísticos ilegales, que no estén en el registro, y que sean sus propios vecinos los que ayuden a la inspección. Para ello ha abierto un buzón online, que ya está en funcionamiento, en el que se pueda señalar a los furtivos y que de esta manera sea más fácil actuar.

"Los registros de viviendas inscritas como turísticas son públicos y los vecinos saben qué pisos se alquilan para vacacional, es fácil que comprueben si está inscrito", aseguró Belén López Casanova, jefa del servicio de Empresas y Actividades Turísticas de la Junta de Andalucía en un foro organizado por el Colegio de Abogacía de Málaga este viernes. Avisa López Casanova de que no pretenden con esto trasladar a los vecinos la labor inspectora, sino buscar la colaboración ciudadana y facilitarle el proceso a la administración regional.

Este buzón online funcionará de manera que te remita a un correo electrónico, en el que poder señalar qué piso estaría infringiendo la norma y actuando de espaldas al control, ha señalado López Casanova.

No será esta la única colaboración que busca la administración regional en la caza de los "clandestinos". La Junta tiene entre manos un plan de acción basado en los convenios con los ayuntamientos y con la policía, para que ellos, que tienen más cerca la realidad del día a día, compartan la información, "que es esencial para actuar de manera más eficiente".

Este se encuentra en una fase más embrionaria, puesto que aún están trabajando en los acuerdos con los consistorios, lo que implica que aún queda trámite hasta que estas colaboraciones estén en vigor. En el caso de Málaga, por ejemplo, ya están estudiando la propuesta y devolviendo los cambios que se proponen desde el consistorio, en la labor normal de negociación que tienen este tipo de acuerdos, según señaló el coordinador de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, José María Morente, también presente en el foro.

La prohibición de las comunidades no tiene carácter retroactivo, pero su permiso va ligado al propietario

También tendrá miga otra de las decisiones que se deriva del nuevo decreto de la Junta de Andalucía, en el que se permite que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos –aunque es mandatario que lleven esa prohibición al Registro de la Propiedad–. Si bien la prohibición no tendrá carácter retroactivo y, por lo tanto, no impedirá que se sigan usando para alquiler vacacional los pisos que ya estuvieran en el registro de la Junta previo veto, esta no se podrá esquivar si el piso cambia de titular.

Es decir, si una comunidad decide en sus estatutos prohibir este uso en las viviendas de su bloque en el que ya hay una ejerciendo, este se podrá mantener siempre que el piso no cambie de manos, ha explicado López, que ahondó en que el registro tiene una vinculación con el titular del registro no del propio inmueble.

Hay que tener en cuenta que Málaga no solo es la provincia andaluza con más viviendas turísticas, sino que también es la provincia española con más viviendas destinadas a este fin a nivel nacional. En total, el verano pasado había censadas en Málaga más de 39.040 viviendas turísticas, seguidas de Alicante (37.962), Baleares (26.507), Girona (21.632), Canarias (20.314) y Madrid (16.970), según los datos oficiales registrados por el INE.

En la capital, según el censo de viviendas de la Junta, hay más de 6.500 viviendas registradas, dato que puede cambiar si estas no aportan la información requerida por la administración antes de que acabe el plazo, en agosto, para que indiquen durante cuánto tiempo van a estar o cuántas plazas ofertan. También se espera que se caigan –o que modifiquen los anuncios– las que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad como, por ejemplo, ofrecer 14 metros cuadrados por cada huésped o un número determinado de baños en función de la cantidad de visitantes que pueda acoger.