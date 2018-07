"Soñaba con ganar un mundial y ahora tengo siete"

Rubén Ruzafa ya es siete veces campeón del mundo de triatlón. Valenciano, de padre vasco y madre malagueña, Rubén se instaló en Málaga desde los dos años, en Rincón de la Victoria. Allí comenzó sus primeras andaduras en el mundo del triatlón. Ruzafa asegura que de pequeño no era muy deportista. "En la infancia comencé por mi padre, quien me fue introduciendo con la bicicleta de montaña", recuerda el triatleta.

-¿Cuándo empezó en el mundo del triatlón?¿Quién fue su impulsor?

-Mis comienzos fueron en bicicleta de montaña cuando era pequeño. Mi padre me metió en el mundo del deporte con la mountain bike y poco a poco fui participando en las carreras, aunque en un principio no tenía entrenador. En Rincón conocí a Miguel Fernández, que en ese momento era entrenador de triatlón y me animó a hacer duatlón y demás. Empecé con él. Empecé a hacer mountain bike de forma profesional. El triatlón ha estado siempre conmigo, desde pequeño.

-¿Qué es lo primero que piensa cuando queda primero en el podio?¿Qué se le pasa por la cabeza cuando tiene el oro en el cuello?

-Lo que pienso sobre todo es en estar relajado por el hecho de que ya ha terminado la carrera. Por otra parte pienso en la plenitud del trabajo constante y el esfuerzo diario que se traduce en la obtención de los títulos.

-¿Cuál es la fórmula que le ha hecho obtener tres Xterra y cuatro Triatlón Cross ITU?

-Principalmente, la constancia y la perseverancia. Tienes que empezar por visualizar un objetivo para después conseguirlo. Otra de las cosas a las que doy mucha importancia es el rodearte de personas positivas. Por ejemplo, mis entrenadores. Ainhoa Murua, que me entrena en las tres pruebas, y Mikel Zabala, que me apoya en la planificación.

-A mitad de agosto tiene el Xterra de Alemania. ¿Va a seguir con la misma receta que el resto o va a cambiar algunos detalles?

-Igual compito en alguna competición por España, como en el Rincón de la Victoria, previa al Xterra de Alemania. Por otra parte, a finales de octubre tengo el Xterra de Maui. En este no creo que llegue tan bien como en el resto pero por supuesto intentaré llegar en la mejor forma posible.

-A nivel personal, ¿qué le gusta más como competición; el Xterra o el ITU?

-Prefiero el Xterra porque es mucho más técnico, más duro por el contacto con la naturaleza. Estos factores hacen que la exigencia que se requiere sea mayor.

-¿Cuál ha sido el país en el que más le ha costado competir?¿Cuál es la razón?

-Una de las condiciones más duras y en las que más me ha costado competir ha sido en Maui. Por la humedad. Al ser una isla, la humedad y el calor hace que el cuerpo se desgaste más rápido.

-El día en el que empezó con el triatlón, ¿se esperaba que a sus 34 años fuese siete veces campeón del mundo?

-No me lo imaginaba, mi ilusión era poder ganar un mundial... Haberlo conseguido me puso muy feliz. Miro atrás y tengo siete. Estoy muy contento.

-Por último, ¿a quiénes incluye en su lista de agradecimientos?

-Meter a una sola persona creo que sería injusto. Metería a mis entrenadores anteriores como Guillermo Mediano, Rafael López Cazorla, Cristóbal Sánchez o Emilio Fernández. Mi familia, por supuesto. Y también me acuerdo de todos los que están ahí en la calle y que cuando te ven te saludan y te mandan ánimos. Eso también me da fuerzas.