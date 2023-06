Superliga de LoL: Giants se redime y vence al Barça

Giants, el club de esports malagueño, echó el cierre a la tercera semana de competición en Superliga con una victoria muy trabajada sobre Barça Esports. El conjunto costasoleño se redimió del tropiezo del pasado martes, también de los errores cometidos en la partida frente a los culés, y consiguió el cuarto triunfo del curso para seguir mirando a la parte alta del campeonato nacional de League of Legends, el más importante en el sector de los esports españoles.

La victoria de Giants llega tras el resultado del martes contra Movistar Riders, vigente campeón. Fue una partida desnivelada a favor de los jinetes, autores de una actuación muy sólida. Contra el Barça, los gigantes completaron un serio encuentro desde el principio que quedó empañado por una imprecisión en el Barón Nashor que cerca estuvo de costar caro. Pero el cuadro malacitano se repuso, con Attila y Xerxe certeros, para derribar el nexo contrario. Con 4-3 en su casillero, Giants se mantiene en puestos de playoffs.

Salieron los jugadores de Guilhoto con una composición clásica. Ya desde el arranque Giants estableció las primeras diferencias, aunque mínimas. El Malphite de Th3Antonio hacía su labor con las iniciaciones y los gigantes avanzaban sin pausa pero con seguridad. Pero no hay premio sin sufrimiento. A pesar de firmar un 'early' muy limpio, los de Málaga se precipitaron en una pelea con el equipo rival en el primer Barón Nashor y el Barça dio un susto.

Pero Giants se recompuso y no se dejó llevar por los nervios. Los jugadores de Guilhoto recobraron el pulso y la Zeri de Attila y el Viego de Xerxe volvieron a pegar. El Barça, a pesar de la resistencia de WhiteKnight, no pudo remontar y cayó ante el bloque de Guilhoto, que volvió a celebrar otro triunfo junto al público que llenó otra jornada más el Home of Giants de Málaga.

Con este resultado, el equipo malagueño se pone con 4-3. Bisons, líder, suma un 6-1. El próximo encuentro de Giants es contra Guasones el próximo martes 20 de junio a las 19:00. El club navarro ha ganado un partido en siete jornadas. La próxima semana la Superliga de League of Legends llega a su ecuador.