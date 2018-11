Un 2018 satisfactorio

La temporada tenística parece un bucle infinito, pero vive algún momento de receso como el actual, tras el final de la última Copa Davis en su formato clásico. Los jugadores descansan o comienzan a trabajar la pretemporada. Pronto llega 2019, desde el 31 de diciembre de 2018 se empieza a jugar en Brisbane (Australia), Doha (Catar) y Pune (India). Y también comienzan las capas más bajas del circuito. Los malagueños que más alto están en el ranking ATP (Adrián Menéndez, Alejandro Davidovich y Carlos Gómez) pelearán por mejorar tras un 2018 que ha sido bueno.

Hay una evidencia clara en la extensión de la edad de retirada en el mundo del tenis. Un vistazo al Top 10 del ranking mundial permite ver a siete jugadores con 30 años o más. La edad media es de 29.9 años. La baja Zverev (21), pero el siguiente más joven es Thiem (25) y le sigue Nishikori (28). Después todos son nacidos en 1988 o antes. Vale para contextualizar la situación, por juventud o veteranía, de los malagueños.

Adrián Menéndez (33 años) cerró la temporada en el puesto 129, la 13ª raqueta española. El marbellí bordeó superar el mejor puesto en su carrera (111, en 2015). En las últimas semanas competitivas, en octubre, realizó una gira americana en la que llegó a semifinales en Fairfield y cayó en octavos en Calgary y Las Vegas. A lo largo de la temporada ganó el Challenger de Puerto Vallarta (México) e hizo final en Recanati (Italia) y El Espinar (España). Quizá el mejor resultado fue sus cuartos de final en el New York Open, en febrero, en el que perdió en cuartos de final con Adrian Mannarino, entonces número 25 del mundo, en el tercer set.

“Estoy en un momento dulce, jugando a un gran nivel. Mi juego ha madurado mucho y es más consistente. Empecé a jugar tarde y es normal que mi plenitud física y mental llegue después”, decía Menéndez en la presentación del Challenger de Marbella, del que fue declarado embajador y que en 2019 se debe disputar, a falta de confirmación oficial, del 15 al 21 de abril, en Semana Santa.

Hay varias novedades en los ATP Challenger para 2019, estrato en el que se mueven los tenistas malagueños ahora mismo. Los cuadros principales pasarán de 32 a 48 jugadores (los cabezas de serie tendrán alguna ronda menos) y se mejorarán las condiciones para que tengan alojamientos de cuenta del torneo. Además, las categorías de torneos del ATP Challenger Tour serán nombradas en función del número de puntos para el Ranking ATP que ofrezcan al campeón, como actualmente sucede en el ATP World Tour (ATP World Tour 250, 500 y Masters 1000). Habrá un total de cinco categorías ATP Challenger Tour: ATP Challenger 80, 90, 100, 110 y 125. Los premios irán desde 54.000 a 162.000 dólares.

El siguiente malagueño en la clasificación mundial es Alejandro Davidovich. En su primera temporada completa en el circuito, el campeón junior de Wimbledon en 2017, el de La Cala del Moral ya está entre los 20 mejores tenistas españoles. Un buen tramo final de temporada le ha llevado a ascender hasta el puesto 231 del mundo (233 puntos). La gira asiática, con semifinales en Shenzhen y cuartos de final en Liuzhou le acercó a ese Top 200 que es salvoconducto para jugar fases previas de torneos de Grand Slam. Es la idea de Davidovich y su staff, jugar algún Challenger en Oceanía a principios de enero antes de acometer la fase previa del Australian Open.

En la temporada de Davidovich destacó el primer título, un Future en Quinta do Lago (Portugal). A partir de ahí ha jugado básicamente ATP Challenger. El pico de la temporada fue en Szczecin (Polonia) a principios de septiembre, donde desde la fase previa acumuló siete victorias para plantarse en la final, en la que cayó ante el argentino Andreozzi (108 del mundo). Su balance a lo largo del año ha sido de 45-25. Comenzó 2018 en el puesto 493 y llega al final con una subida de más de 250 puestos.

Por último, Carlos Gómez-Herrera alcanzó su mejor puesto en ATP en mayo (268), pero no haber podido jugar desde septiembre y no haber defendido puntos valiosos de finales de 2017 le ha hecho caer hasta el puesto 409. El marbellí (28 años) no ganó un partido desde abril después de haber alcanzado una gran final en el Cachantun Open de Santiago de Chile, con varias victorias a tenistas situados en el Top 200.

No hay más jugadores malagueños entre los 1.000 primeros de la ATP pero por abajo germinan otros jugadores como Luis Gomar, de Benalmádena, que con 16 años consiguió su primer punto ATP en Portugal y que se entrena en la estructura de Just Tennis, que dirige Jorge Aguirre y en la que también está Alejandro Davidovich.