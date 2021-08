Tomás González, fichaje para el Hockey Benalmádena.

Tomás González Gabrieli (Buenos Aires, 2000) es el primer refuerzo anunciado por el Club Hockey Polideportivo Benalmádena para la plantilla de División de Honor B de cara a la temporada 2021/2022. El jugador argentino arrancó su trayectoria deportiva en el Club Ciudad de Buenos Aires y continuó , durante una etapa de dos temporadas, en España en las filas del Atlético de San Sebastián. En el año 2009 volvió a su país de origen y entró a formar parte de la disciplina del Lomas Athletic Club, club en el que se ha desarrollado hasta la actualidad.

Más allá de sus logros en Lomas Athletic Club, Tomás González también ha vestido los colores de la Selección de Buenos Aires en las distintas categorías inferiores, alzándose campeón del Torneo Argentino de Selecciones en categoría s sub 16, sub 18 y sub 21. Estos éxitos le permitieron dar el salto y participar con la Selección Argentina sub 21 en la fase preparatoria del Panamericano y del Mundial Junior a lo largo de la temporada 2020/2021 . A su experiencia como jugador hay que sumar su labor como técnico en el propio Lomas Athletic Club y, también, en el Club Atlético Lanús, así como su formación académica en la actualidad como estudiante de Educación Física.