Triunfo de carácter del BeSoccer UMA Antequera ante el Levante (4-3)

La victoria se quedó en el Pabellón Fernando Argüelles. La cuarta de esta campaña 2022/2023. El BeSoccer CD UMA Antequera, para lograrla, vivió las dos caras del deporte de élite. Desde el comienzo, la alegría llenó el recinto antequerano gracias al excelente rendimiento del equipo siendo capaz de marcar cuatro dianas. Una de Pablo Ramírez y tres de Cobarro. Sin embargo, en la segunda mitad, los jugadores se vieron obligados a dejar en el banquillo el traje impoluto de las grandes ocasiones y se colocaron el mono de trabajo. El encuentro y el ataque de cinco del Levante UD FS exigió defender con ahínco y saber sufrir hasta conservar un resultado favorable de 4-3. Tres puntos muy importantes que ayudan a los guerreros de José Antonio Borrego “Tete” a permanecer, una jornada más, en la zona media de la tabla tratando de distanciarse todo lo posible de los dos últimos puestos.

El mes de diciembre venía cargado de partidos tanto para cerrar el año 2022 como la primera vuelta del campeonato. El día 3, el conjunto verde se hizo con los tres puntos en el derbi andaluz con Córdoba (3-2), sin embargo, el 6 perdió en su visita al Mallorca Palma Futsal (7-3). El duelo con el conjunto granota del sábado 10, por tanto, se antojaba clave para seguir sumando, no caer en la zona baja de la clasificación y, lo más importante, mantener esa buena defensa del Argüelles que se viene realizando desde que arrancó el curso. Rendir en el fortín de la Ciudad de Los Dólmenes es fundamental para, poco a poco, estar más cerca del objetivo. Esa unión equipo y afición debía quedar clara desde el pitido inicial de los colegiados. El apoyo desde la grada aporta esa energía extra para no darse por vencido en ninguna de las acciones que iban a ir sucediéndose sobre el 40x20.

No pudo ser mejor el tramo inicial del envite. Los guerreros universitarios, una vez recibido el aliento para luchar de su público, exhibió su versión de juego más letal. Su oponente no lo pudo detener. Pablo Ramírez, en el minuto 4, realizó una jugada que le define como un pívot dominante. Recibió el esférico pegado a la línea de banda, aguantó la presión de su marcador y lo dejo atrás con un reverso vertiginoso. Una vez que tuvo la portería de cara, el 18 recurrió a la puntera para superar a Fede con un tiro por debajo de las piernas (1-0). Hubo poco tiempo de celebración. Los aficionados no tardaron en volver a levantarse de sus asientos. Pope avanzó al ataque con decisión y calidad y, cuando un defensor quiso cruzarse en su trayectoria, realizó un esfuerzo extra para poder disparar y finalizar la ofensiva que él mismo comenzó. El remate lo despejó con el pie el guardameta y el esférico quedó en el corazón del área. Cobarro, muy atento a la segunda jugada, completó el trabajo de su compañero (2-0).

En el otro lado de la cancha, Chispi no estuvo demasiado exigido. Pachu le obligó a estirarse en un lanzamiento con la zurda desde la frontal. El guardameta estuvo atento debido a la calidad en la finalización de los jugadores visitantes y, por otro lado, supo elegir el momento adecuado para lucir su buen juego de pies y ayudar en la construcción de determinados ataques. En el ecuador del primer tiempo llegó la expulsión por doble amarilla de Tolrà que dejó a Sergio Mullor sin una de sus piezas claves. Los dos minutos de superioridad se aprovecharon. Barona fue el más listo sobre el 40x20. Los colegiados señalaron un saque de esquina. Varios jugadores visitantes no se dieron cuenta y se fueron al banquillo para cambiarse con otros compañeros, lo que permitió al 28 sacar con comodidad y regalarle el 3-0 a Cobarro. Un despiste que supuso un tercer tanto en contra.

Se quedó noqueada la formación granota. Pablo Ordóñez reapareció tras varios encuentros fuera por lesión y no perdió ese idilio que tiene con el Argüelles. A los seguidores les gusta verlo encarar en el uno contra uno, ya que es donde saca su habilidad con el balón. El ala jiennense, en un envío en largo de Chispi, estuvo a punto de acertar de cara a portería. Fede desvió lo justo una vaselina que intentó. Rafa Usín, a cinco minutos del descanso, se colocó la camiseta de portero-jugador como un recurso para romper con el domino de los anfitriones que se acrecentó más con una segunda expulsión de Hamza también por doble cartulina amarilla. El contar con un efectivo más fue otra vez clave para ampliar la diferencia en el luminoso. Cobarro firmó su segundo hat-trick de la temporada (4-0). El esférico se movió de un lado al otro hasta que el 12 verde tuvo la opción de dirigir con tranquilidad su disparo a la red.

La conclusión de la primera parte ayudó al Levante UD FS y perjudicó al BeSoccer CD UMA Antequera que había jugado a un altísimo nivel. Serio en defensa y efectivo en ataque. El elenco dirigido por Sergio Mullor creció a partir del 4-1 obra de Antoniazzi. Quique Hernando tuvo la réplica, pero erró en su definición. Lanzó muy por encima del larguero y no pudo concluir con éxito una excelente salida de presión. Chispi empezó a tener mucho más trabajo bajo palos y sus buenas intervenciones mantuvieron la portería a cero hasta que Pedro Toro se colocó la camiseta de portero-jugador. El primer recurso fue ir usando las incorporaciones desde atrás de Raúl Jiménez, que suplió a Fede, y al no funcionar, se produjo una ofensiva de cinco más clara. La defensa antequerana se vio obligada a realizar un gran desgaste hasta el final.

Rafa Usín, a falta de cinco minutos, redujo la distancia con un zurdazo ajustadísimo a la base del palo (4-2). Poco pudo hacer Chispi que se vio sorprendido por ese gran remate. Tocó sufrir como en anteriores compromisos en la Ciudad de Los Dólmenes. El público apretó desde la grada y los jugadores se vaciaron en la labor defensiva. Hubo oportunidades de sentenciar que no se concretaron. Un disparo de Óscar a portería vacía y otro de Pope. La más clara la tuvo en sus pies Pablo Ramírez. Recibió un pase en largo y, al girarse hacia portería, trató de finalizar con una sutil vaselina y no con un potente zurdazo. El esférico se marchó rozando el travesaño. Pachu, a 32 segundos del fin de la contienda, marcó el 4-3 definitivo. El BeSoccer CD UMA Antequera protegió su cancha, sumó un triunfo de carácter y ya solo piensa en cerrar, de la mejor forma posible, la primera vuelta con una cita el viernes 16 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Argüelles ante el Real Betis FS y otra a domicilio el 21 de diciembre en Tudela contra Aspil-Jumpers Ribera Navarra.

BeSoccer CD UMA Antequera: Chispi (P), Alvarito, Miguel ©, Óscar y Pablo Ramírez. También jugaron: Conejo (P), Pope, Pablo Ordóñez, Davilillo, Cobarro, Quique, Daniel Fernández y Barona.

Levante UD FS: Fede (P), Tolrà, Hamza, Roger y Rafa Usín. También jugaron: Raúl Jiménez (P), Pachu, Peléh, Cayetano, Pedro Toro © y Antoniazzi.

Goles: 1-0 Pablo Ramírez (4’), 2-0 Cobarro (5’), 3-0 Cobarro (12’), 4-0 Cobarro (17’), 4-1 Antoniazzi (24’), 4-2 Rafa Usín (35’) y 4-3 Pachu (39’).

Árbitros: José Lázaro y Tomás Santander. Amonestaron a Burrito por los locales y a Tolrà –expulsado por doble amarilla-, Hamza –expulsado por doble amarilla- y Cayetano por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles.