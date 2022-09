Los nuevos cromos del UMA Antequera tienen ganas de debutar y conseguir el objetivo soñado

Llegó la hora de la verdad, el momento soñado por cualquier jugador y más aún si se va a enfundar la camiseta de su nuevo equipo por primera vez. El BeSoccer UMA Antequera debutará por cuarta vez en la Primera División del fútbol sala nacional. Será este viernes a partir de las 19:30 en el Fernando Argüelles ante Osasuna Magna. Por eso, aprovechando el regreso a la élite, cuatro de los cinco fichajes de la temporada 2022/23 analizaron cómo llega el conjunto verde a esta nueva aventura, donde por primera vez espera quedarse al menos una temporada. "Es un reto y los retos los hacemos para cumplirlos, es el objetivo de todo el mundo, tanto nuestro como el de nuestra afición y tenemos muchas ganas de cumplirlo", expresó Dani Fernández apoyado por su compañero Barona: "Nosotros venimos con muchísima ilusión de lograr los objetivos que se ha marcado el club".

Una vez dejado claro que la permanencia parece posible toca hacer balance de la pretemporada y es el turno de Chispi: "Partimos del sitio donde queríamos partir, los resultados no nos han acompañado, pero en pretemporada no se trata de los resultados se trata de coger sensaciones y hemos visto que hemos peleado ante los equipos que realmente se presupone que van a estar en los play off y hemos competido de tú a tú, con eso nos tenemos que quedar. Al final hemos llegado al final del partido con posibilidad de empatar o ganar en casi todos. La lastima es el resultado, pero partimos de una buena base de pretemporada y ahora es cuando debemos ganar los partidos realmente".

Dani recuerda que el resultado en pretemporada "es lo de menos" y da su sensación sobre cómo ve al equipo: "La verdad que hemos ido de menos a más, desde el partido de Jaén hasta este último contra Valdepeñas hemos dado un paso adelante en todos los aspectos. El equipo llega con muchas ganas y sobre todo con la ambición de conseguir el objetivo: mantenerse en primera". El cierre admite que el vestuario está "muy ilusionados y con la mentalidad de que nos vamos a llevar el partido de este viernes". Para la primera cita de la temporada la afición será importante y este es el mensaje de Chispi: "Que se animen, nosotros lo vamos a dejar todo en la pista y eso creo que es la principal clave para el éxito. Que nos ayuden a conseguir esos puntos en el Argüelles que serán necesarios para conseguir el objetivo".

Barona sabe que la situación lo merece, por eso se unió a su guardameta para animar a la afición: "Desde parte del club se está haciendo un gran esfuerzo por conectar con el público y que este se conecte con nosotros. Nosotros para lograr nuestros objetivos necesitamos a la afición más que nunca, les necesitamos en cada partido y les apoyamos e invitamos a que vengan todos los partidos a vernos porque le necesitamos más que nunca". El ala zurdo formado en la cantera de Movistar Inter desvela que cómo ve al vestuario desde dentro: "Lo veo con mucha ilusión de conseguir ese primer objetivo del club que es la salvación, nos vemos con mucha capacidad, ganas y hambre. Vamos a luchar por ello hasta el final, vamos a dejarnos el corazón en cada partido para poder lograrlo".

Y es que el objetivo marcado tiene un nombre y apellido claro y a pesar de haberse intentado no se consiguió en las anteriores tres ocasiones, aunque Pope confía en esta: "Son muchos años intentando conseguirlo y creo que este año es un buen año, porque hay jugadores de más experiencia. Estoy seguro que la gente lo va a dar todo para conseguirlo de una vez" y para eso pide el apoyo de la afición: "Que nos apoyen en cada partido, son el jugador número 6. El que nos da ese empujoncito cuando los momentos de partido están difíciles y espero que nos ayuden mucho y nos den ese empujón que nos hará falta para sacar puntos".

Si el conjunto universitario quiere volver a conseguir un hito histórico en su historia volverá a ser clave la buena sinergia del vestuario. "Es cierto que en este club se respira un aire diferente, se respira ese aíre de familia, compromiso, de compañerismo. Es un ambiente propicio para lograr grandes cosas y la verdad que muy contento de formar parte de esta gran familia. Seguro que vamos a hacer cosas muy bonitas", desveló Barona, mientras el exjugador azulgrana Dani explicaba por qué se decantó por el conjunto verde: "Lo que más me llamó la atención fue el proyecto que tenían, un proyecto bastante ambicioso ya que estar en Primera División es un reto personal y colectivo, por el simple hecho de poder hacer mi primer año de primera. Esperemos que nos salga un buena año y podamos disfrutar juntos".

Pope confirmó que la química que transmite el UMA Antequera "sorprende", aunque admite que los logros no fueron regalados: "Es verdad que también hay mucho trabajo, no es solo es que se lleven bien, sino que también hay trabajo, pero es verdad que a todo el mundo le sorprendió que ganara la Copa del Rey". Eso sí, el cierre manacorí tiene claro que si fue así fue "también es por algo, porque más que personas también hay calidad y mucho trabajo".

Los nuevos cromos de esta temporada en la plantilla verde también aprovecharon para deshacerse en elogios hacia su patrón de barco, el artífice de las gestas, Tete. "Es un entrenador que ha estado muchísimos años en un vestuario y eso hace mucho, porque al final entiende las situaciones de los jugadores, las entiende muy bien y las sabe llevar muy bien. Por lo tanto me parece un entrenador muy bueno y también como persona, al final no es solo como entrenador, también como persona a la hora de llegar a los jugadores, sabe transmitir lo que él quiere. Tanto él como Crispi cuentan con esa experiencia que tenían como jugadores, por eso son muy buenos entrenadores", explicó Pope, quien no se asombra de los éxitos de los exjugadores antequeranos ahora al frente del banquillo.

"La sensaciones del míster personalmente son muy buenas, creo que tiene las ideas muy claras y nos sabe transmitir a cada uno de los jugadores lo que quiere de nosotros, tanto individualmente como colectivamente, y yo le veo totalmente capacitado para afrontar este nuevo reto con nosotros. Tiene todo nuestro apoyo y nuestra máxima confianza", corroboró Barona, mientras Dani añadió que va a ser un año "muy bonito para él y nos va a dar grandes alegrías".

Chispi sea quizás el único fichaje que llega a una posición dudosa de disfrutar de minutos, ya que deberá destronar a un Cone que viene en un estado de forma espléndido. "Personalmente no conocía a Cone, pero ya llevo muchos años siguiéndolo porque nos hemos enfrentado varias veces y siempre demuestra lo gran portero que es. Vengo a pelear y a hacerle mejorar y que él lo haga conmigo, luego en las manos de Tete quedará el portero que tiene que jugar, pero seguro que entre los dos vamos a hacer una portería muy buena". De momento, en pretemporada tocó repartirse los minutos entre ambos: "Hemos repartido el 100% de los minutos y partimos de esa base, a raíz de esta semana que ya empezamos la liga ya se verá qué decisión toma Tete, pero en principio no se ha declinado, no nos ha dicho nada", el guardameta se ríe al ser preguntado por su titularidad del viernes: "Ojalá, aunque eso dependerá de Tete".

Con los recién llegados incorporados a esta "familia" universitaria y con la risa contagiosa presente llega el UMA Antequera a su debut liguero. Si ganar la Copa del Rey parecía imposible, permanecer en primera por qué no puede conseguirse.