El UMA Antequera pesca en el Barça

Daniel Fernández es la segunda cara nueva que llega a las filas de UMA Antequera. El cierre madrileño proviene de completar una gran campaña con el filial del Barcelona e incluso haber debutado en Primera División. Así se define el nuevo jugador verde: “Soy un chaval muy potente, con mucho carácter y contundente. Me gusta ir duro a la disputa, golpeo fuerte la pelota y el uno para uno no entra en mis especialidades, pero, sobre todo, quiero demostrar que tengo mucha personalidad”.

El ex azulgrana se convirtió la temporada pasada en uno de los líderes de su equipo en Segunda División, abriéndosele las puerta del primer equipo en Primera División. El míster Jesús Velasco le dio la oportunidad ante un rival de peso como es Inter FS, precisamente en su localidad de nacimiento (Torrejón de Ardoz). Aunque no fueron los únicos, también saltó al Olivo Arena para medirse al Jaén Paraíso Interior y visitó Cartagena.

Desde la entidad universitaria están seguros que se adaptará a la filosofía de entrega, compromiso y superación. Una petición que no parece difícil, pues el madrileño ya tiene buena relación con algunos componentes del vestuario antequerano: “Tengo muy buena relación con Alvarito, Quique y Pablo y lo que me han dicho es que el club es una familia y me voy a sentir como en casa. Esto ha sido una de las cosas que me han hecho venir aquí”.

Daniel Fernández ha dejado destellos de su calidad y competitividad en la Ciudad Condal y en las categorías inferiores de la selección española. De hecho, en su palmarés cuenta con el MVP de la Copa del Mundo de clubes sub-21, disputada en Paraguaná (Brasil) y conquistada por los azulgranas. Además en Segunda División ha dejado la huella de 9 tantos en 26 encuentros.

El cierre de 21 años se mostraba ilusionado tras firmar el contrato: “Mi sueño, desde bien chiquito, era jugar en Primera División. He podido firmar aquí mi primer contrato profesional y se cumple mi expectativa de poder codearme con los grandes. Es algo muy codicioso a nivel tanto de equipo como personal”. Además añadió: “Me llama mucho la atención un equipo joven como este, con jugadores con ambición, y pienso que, con esas ganas de crecer y formarse en Primera, es un buen reto a nivel personal para mí”.