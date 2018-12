El UMA Antequera, sin margen de error

El BeSoccer CD UMA Antequera se presenta a una prueba de recuperación en la recta final de laime prra vuelta en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El escenario elegido para revertir las malas notas fuera de casa es el Pabellón Pedro Delgado del Naturpellet Segovia, 18:30 horas.

Dos rachas negativas se cruzan en la décimo tercera fecha del calendario. Los universitarios esperan adquirir la inercia positiva del triunfo tras no poder ganar todavía lejos de su fortín. Un esfuerzo encomiable quedó deslucido en la reciente salida a Tudela por tres despistes que acabaron en tres tantos en contra (3-0). En cambio, los segovianos siguen sin estrenar su casillero en casa. La renta cosechada por los de Diego Gacimartín proviene de una victoria en Murcia y tres empates en Peñíscola, Cartagena y Santa Coloma. El último paso por esta ciudad de la comunidad autónoma de Castilla y León se saldó con una ajustada derrota en una bonita lucha de ambos protagonistas por ascender a la máxima categoría en el curso 2015/2016.

Los cinco goles encajados ante el Barça Lassa el pasado martes no mermaron la confianza de los jugadores dirigidos por Moli. “Fue un equipo muy superior a nosotros. Un rival de nuestra Liga, pero aspira a quedar campeón. Este sábado tenemos también un partido difícil, porque nos enfrentamos a un adversario que todavía no ha ganado en su cancha y está deseoso de hacerlo. Por el contrario, nosotros no hemos ganado fuera y tenemos muchas ganas de sacar puntos. Va a ser un partido difícil. Dos conjuntos con la ansiedad de salir de la parte baja y hace falta ir sumando”, destacó el entrenador malagueño en la previa del choque ante el Segovia.

A falta de tres compromisos para completar un recorrido completo por todos los integrantes de la máxima categoría, la contienda con Segovia puede marcar la recuperación de la mejor versión del plantel verde. “Tenemos que estar muy concentrados en esto que viene ahora, ser responsables y cometer menos errores, ya que cada equipo tiene diferentes jugadores y formas de jugar. A lo mejor el estilo de Segovia nos puede hacer más daño que otro”, terminó de relatar Moli.