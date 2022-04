El UMA Antequera sella su presencia en los play off de ascenso

El conjunto antequerano afrontaba la Jornada 31 de Liga en Segunda División sabiendo que un triunfo les permitiría la clasificación matemática para disputar el Play Off por el Ascenso a la máxima categoría. Los pupilos de Tete se han medido a Peñíscola FS, segundo clasificado, y contra el que no han podido puntuar en el Fernando Argüelles ya que los peñiscolanos se hicieron con el triunfo por 2-5. No obstante, la derrota del CD El Ejido Futsal en la pista de Bisontes Castellón clasifica matemáticamente a los universitarios con independencia del resultado que los de la Ciudad de los Dólmenes consiguieran en su partido contra Peñíscola FS, el otro clasificado, por la segunda plaza de la clasificación.

Una vez finalizada la Jornada 31 en la categoría de plata, restarán tres fechas para la conclusión de la temporada regular en Segunda División. Es decir, 9 puntos en juego. Los almerienses marcan la sexta plaza con 46 puntos, mientras que los malacitanos acumulan 58 puntos, o lo que es lo mismo, BeSoccer UMA Antequera aventaja al CD El Ejido en 12 puntos, por lo que los antequeranos han certificado su presencia en lo que será sus cuartas eliminatorias por el Play Off de Ascenso a Primera División de la LNFS.

La clasificación posiciona a los malagueños en la tercera plaza con 58 puntos, mientras que los almerienses son sextos con 46 puntos. En un hipotético caso en el que los dos equipos pudieran quedar empatados a puntos, BeSoccer UMA Antequera sería favorecido por el gol average a favor. En el choque de la primera vuelta, ambos equipos protagonizaron un encuentro trepidante en el que firmaron tablas (3-3). Con la victoria de los malagueños en el feudo almeriense, los de Tete se aseguraron el gol average particular frente al CD El Ejido Futsal.