La UMA pasa a semifinales sin despeinarse

La Universidad de Málaga se postula, más aun, como seria candidata a revalidar el título de campeona de Europa de futsal universitario. Los pupilos de Moli arrasaron en el choque de cuartos de final, imponiéndose por un contundente 5-0 al Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), consiguiendo el billete para las semifinales. Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio en honor de Diego Carrasco, figura del balonmano malagueño, recientemente fallecido.

El dominio del combinado malagueño fue descomunal. Cuando el contador no había llegado a los cuatro minutos de partido, la UMA ya ganaba por 2-0, gracias un doblete de Miguel Férnandez. La clave de esta superioridad fue la posesión y una alta presión en la salida de balón del rival, que les obligaba a perder el esférico en numerosas ocasiones.

No se movería el marcador en la primera mitad, pero tras el descanso la superioridad de los de Moli fue aun mayor. Los portugueses no olían la pelota. David Oliveira, el guardameta rival, tuvo varias intervenciones de mérito, las cuales evitaron que el resultado fuese más abultado. Con el transcurso de la segunda parte fueron llegando los goles del combinado malacitano, Pablo Ibarra anotó dos y Alberto Saura uno. Los de Leiria incluso optaron por utilizar el portero-jugador, táctica que no les sirvió ni para maquillar el resultado.