El Vélez denuncia al Antequera por alineación indebida

Polémica en el fútbol malagueño. El fin de semana pasado se jugó un derbi de Segunda RFEF entre el Antequera y el Vélez solventado con una victoria del equipo de El Torcal por 3-1 en El Maulí. Son los siguientes equipos de la provincia en el escalafón tras el Málaga. Sucede que el equipo axárquico ha presentado ante el Comité de Competición de la Federación Española una protesta al considerar que el cuadro antequerano incurrió posible alineación indebida al entender que dos juveniles que entraron al final del partido, Óscar y Muri, no podían jugar.

Al tener varias bajas por distintos motivos, Nacho Pérez convocó a jugadores del equipo juvenil de Tercera Andaluza, al carecer de filial y ser su equipo más próximo en la jerarquía. Estima el Vélez que al no estar inscritos antes del 31 de agosto para jugar con el primer equipo no pueden hacerlo al no existir relación de filialidad. De prosperar la reclamación, la victoria se le daría por 0-3 al Vélez con posibilidad de que se le restaran puntos seis puntos extra al Antequera.

El club antequerano presentó un duro comunicado contra el club veleño, defendiendo que tenía razón. "El club ha presentado un recurso contra la denuncia del Vélez por alineación indebida, al entender que dichos futbolistas cumplen los requisitos impuestos por el reglamento de la Federación, estando inscritos dentro del plazo correspondiente. Asimismo, la entidad lamenta la deriva del Vélez Club de Fútbol, que incapaz de ganar los tres puntos en el terreno de juego tras la superioridad mostrada por nuestra plantilla el pasado domingo, opta por intentar ganarlos en los despachos. El Antequera llegará hasta donde tenga que llegar para defender el buen nombre del club", decía.