La Viñuela celebra el I Rally El Oasis de la Axarquía

El municipio más moderno de la Axarquía, La Viñuela, vuelve a organizar una actividad en el marco del XXIV Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga con su primera edición de ‘cross country’ olímpico para las categorías de adultos el próximo 19 de noviembre. El I Rally El Oasis de la Axarquía será la prueba encargada de cerrar esta competición malacitana tras una intensa temporada. La Viñuela ya recibió a las futuras promesas del ciclismo andaluz en febrero en una exitosa jornada dedicada solo a los más pequeños. En esta ocasión, el Ayuntamiento viñolero será el encargado de organizar esta prueba destinadas a las categorías de adultos también en el idílico paraje del Área Recreativa El Embalse.

Como en todas las pruebas de la modalidad, las categorías convocadas serán a partir de cadete (2006 - 2007). Se realizarán dos mangas, tal y como marca la normativa del circuito provincial, arrancando la primera de ellas, la destinada a los máster y féminas, a las 10.30 horas. Luego será el turno de la segunda manga en la que entrarán en liza el resto de categorías: cadete, júnior, sub 23 y élite.

La prueba contará con un circuito perfectamente habilitado y señalizado de auténtico 'mountain bike' de 3850 metros de distancia en la que se alternarán diferentes terrenos, desniveles y giros.

Asimismo, 15 minutos antes de la salida oficial establecida se confeccionará la parrilla de salida, que estará compuesta por los diez primeros corredores de la clasificación general del circuito, estableciéndose un minuto de diferencia entre categorías.

Inscripciones

Las inscripciones web estarán habilitadas hasta el próximo 17 de noviembre (accede aquí al formulario) al precio de 5€ para los participantes federados y de 15€ para aquellos que no estén en posesión de la licencia federativa. No obstante, si quedaran plazas libres (limitadas a 250), aquellos que lo deseen pueden inscribirse el mismo día de la prueba en horario de reparto de dorsales (de 9 a 10 horas) en el Área Recreativa El Embalse, si bien tendrán que pagar una penalización de 3€. Para la formalización de la inscripción y recogida del dorsal, los participantes tienen que presentar la licencia del año en vigor o en su defecto el DNI con la correspondiente autorización paterna en el caso de los menores de edad no federados.