Ambición del Waterpolo Málaga en el Campeonato de España

El Club Waterpolo Málaga estará presente por partida doble, categoría masculina y femenina, en el Campeonato de España Juvenil que se disputa el fin de semana del viernes 15 al domingo 17 de julio en Barcelona. Este torneo es el más importante en el ámbito de cantera en España y el conjunto de Inacua ha conseguido estar presente, tanto en masculino como en femenino, en todas las categorías desde alevín a juvenil; a excepción del cadete femenino.

La ilusión en la directiva del club malagueño es máxima, así lo expresa su responsable Peter Kubisko: "Es fruto del trabajo de muchos años, del día a día. Por eso, de una manera lógica estamos presentes en estos campeonatos, porque hemos trabajado mucho y el resultado esta presente. No solo hemos trabajado mucho, sino que hemos trabajado bien y estamos presentes en todos"

Ambos conjuntos lo están dando todo en sus últimos entrenamientos antes de afrontar este nuevo reto. El objetivo del Club Waterpolo Málaga es quedar lo más arriba posible, aunque sin olvidar sus objetivos principales: aprender, convivir y ganar experiencia para los próximos años. El capitán del conjunto masculino, Juan Bravo, está a punto de vivir su cuarto Campeonato de España y corrobora estos valores: "Siempre hemos jugado bastante bien, hemos dado buen papel. Nunca hemos quedado muy arriba, pero hemos ido mejorando".

El cuadro masculino está emparejado con el Canoe Madrid y el Waterpolo Navarra en el Grupo B. El entrenador Wil Sánchez analiza el grupo: "El grupo es bastante compacto y complejo. Madrid va como líder de su comunidad y será un hueso duro de roer, un club donde se mueven muchos jugadores. Mientras que Navarra, que a priori podría parecer el menos difícil por decirlo de alguna manera, sus jugadores de segundo año han estado compitiendo todo el año en Segunda Nacional, por lo que son experimentados. No va a haber ningún rival fácil".

El juvenil masculino con Juan Bravo a la cabeza saltará a la piscina del histórico CE Mediterrani para debutar el viernes a las 10:00 horas frente al combativo Waterpolo Navarra y al día siguiente a la misma hora contra el histórico Canoe de Madrid. El capitán traslada como ve al vestuario: "Veo a todo el equipo con muchas ganas, muy motivado. Esperando a que empiecen los partidos y también con ganas de dar lo mejor posible todos juntos e intentar ganar el campeonato o por lo menos dar el mejor nivel que podamos".

Kubisko admite que el equipo masculino tiene altas expectativas: "Espero más que resultado, que la imagen y competitividad que ellos pueden dar sea de igualdad contra cualquiera. Es un equipo que está trabajando muy bien, con mucho volumen de entrenamiento, con buena calidad, buen entrenador y creo que van a hacer un papel muy bueno". De hecho, el Club Waterpolo juvenil masculino llega como primero de Andalucía a este campeonato.

El balance de la temporada según Wil es muy bueno: "La temporada la verdad que ha sido bastante buena, lo único que tenemos muchos jugadores que compartimos entre varias categorías, como Juan y Raúl. Ellos han jugado con el primer equipo durante toda la temporada, entonces ha sido una temporada llena de partidos, casi todos los fin de semanas hemos tenido un partido. Además es un equipo muy joven, pues hay bastantes cadetes. Ha sido una temporada cargada de partidos". Aunque eso no preocupa demasiado al entrenador: "La temporada ha terminado pronto, es decir, nos ha dado tiempo a prepararlo bien".

Por su parte, el combinado femenino llega como terceras de Andalucía y está encuadrado en el grupo D con el Colegio Brains y CN Boadilla, ambos de la Comunidad de Madrid. El equipo dirigido por Sara Fernández disputará sus encuentros en la Piscina de San Sebastiá y lo hará ambos en el mismo día, el viernes. "Están preparadas y se han enfrentado a esta situación a lo largo de la temporada, por lo que tienen físico y ganas para afrontarlos", responde la entrenadora a las posibles dudas que puedan sugir respecto al tema físico.

A las 14:40 horas se medirán al Colegio Brains y a las 18:10 horas frente al CN Boadilla. "El femenino es aprendizaje, ahí el equipo está bien y espero que compita cada partido, pero somos realistas y hay equipos muy fuertes. Por lo tanto de los 12 equipos, espero que estén entre el 9º y el 12º", valora el responsable del conjunto de Inacua. Sara Fernández explica que el club comenzó a trabajar la categoría femenina en la base. "Lo importante, que las niñas vayan creciendo", reconoce la entrenadora. Mientras admite que su expedición es de "primer año la mayoría. Un equipo muy joven y con una gran progresión".

Además, reconoce que sus jugadoras llegan con algo de miedo, porque se piensan que todo va a ser super difícil, que van a perderlo todo y las rivales van a ser muy buenas. "Pero la realidad es que hay de todo. Lo primero es la experiencia, tendrán partidos más fáciles, más difíciles, pero deben de ir a por todas", remarca Sara. La capitana Daniela Ramírez analiza como llega su expedición: "Creo que hemos entrenado bastante y veo al equipo bastante motivado, nos estamos dando bastante ánimo entre nosotras. Yo creo que no vamos tan mal como esperamos. Aunque lo veamos imposible, creo que podemos conseguir un buen resultado". Sara admite que van a ciegas, "no conocemos a las rivales, porque son de fuera de Andalucía, pero sabemos que uno de ellas tienen jugadoras de la española".

La presencia de Cataluña

Sin embargo, conseguir ganar estos Campeonatos de España siempre es una tarea casi imposible, sobre todo si Cataluña se cruza en el camino, así lo reconocen los propios protagonistas. Kubisko explica que la diferencia se empieza a notar "a partir de la categoría cadete, cuando los niños y niñas entran a una edad de 15 o 16 años. A partir de ahí se nota mucho la diferencia. Mientras Wil se muestra optimista: "Cada año nos acercamos un poco más, es verdad que hay bastante diferencia, porque allí hay mayor número de clubes y las distancias entre ellos son menores. Aquí en Andalucía la diferencia entre un club y otro es de una hora, no dos paradas de metro y eso hace que se puedan jugar partidos con centros de alto rendimiento. Obviamente al waterpolo andaluz todavía le queda por crecer para llegar al nivel catalán, aunque va por buen camino".

El equipo alevín femenino ha quedado subcampeón de España. "No lo esperábamos, ha sido una sorpresa grata,", reconoce Kubisko. "Son niñas de 9 y 10 años y parece que ahí hay trabajo. Todavía está igualado, pero sabemos que a partir de cadete se nota una diferencia en el volumen de trabajo", es el ejemplo que pone el responsable del Club Waterpolo Málaga para explicar la diferencia entre Cataluña y Andalucía. "El alevín masculino ha hecho un campeonato muy muy bueno, perdieron en cuartos contra Barceloneta a falta de 12 segundos, un gran trabajo", admite él mismo. Mientras Sara expresa: "Estos años se está igualando un poco. No quiere decir que Cataluña esté bajando el nivel, sino que está subiendo bastante en Andalucía". De hecho reconoce que lo admiten desde fuera, "estamos creciendo".

Juan Bravo y Daniela Ramírez tienen claro que van a darlo todo capitaneando a sus equipos y reconocen que se está trabajando bastante bien con la cantera. "He notado que hay menos diferencia no solo con nosotros, sino los equipos más mayores que yo he visto de jugar, no han competido tanto como lo estamos haciendo nosotros", admite un ilusionado Juan. Además reconoce que ofrecerles la oportunidad de jugar con el primer equipo "le viene muy bien, porque han jugado más partidos, con jugadores más mayores, con más experiencia y eso les ayuda a coger experiencia de cara al campeonato". "He visto partido de las categorías inferiores y compiten bastante bien", reconoce Daniela. Ahora les toca a ellos dejar alto el listón del waterpolo malagueño en el último Campeonato de España que queda por disputarse esta temporada 2021/22.