Ortega: "Entrenar al Barça es el proyecto más ambicioso de mi carrera"

El exjugador azulgrana Antonio Carlos Ortega, nuevo entrenador del Barça, destacó en su presentación oficial que, no solamente para él "sino para cualquier entrenador que venga" al conjunto catalán "es el proyecto más ambicioso de su carrera". "Es mucha responsabilidad y sé que vendrán momentos difíciles porque es imposible no perder partidos. Seguro que perderemos partidos; incluso diría que alguna derrota nos hará más fuertes", comentó el técnico malagueño. Vuelve al club dieciséis años después de su retirada como jugador y explicó que, "uno no viene cuando quiere sino cuando le quieren".

Ortega, de 49 años y que ha firmado por tres temporadas, llega al club procedente del Hannover Burgdorf alemán, donde ha estado en las cuatro últimas temporadas. Curiosamente dejo el Barça en 2005 al retirarse como jugador con Joan Laporta como presidente y quince años después ha vuelto con el mismo máximo dirigente. "Estoy contento de volver a mi casa y a mi club y es un orgullo tremendo y una gran ilusión para mí. Al Barça no se le puede decir que no en una oportunidad semejante", afirmó Ortega, quien reconoció que la pasada temporada "fue larga y difícil por la pandemia y por los Juegos Olímpicos".

"Empezamos con una gran carga de partidos y una plantilla renovada y más corta por la situación económica del club, pero si las lesiones nos respetan, tenemos plantilla para aspirar a ganar en todas las competiciones", argumentó. "Si no llevamos esto bien la temporada se nos puede hacer larga. Es un reto para todos y una dificultad añadida", indicó el nuevo técnico azulgrana, quien aseveró que es "consciente de lo que han hecho anteriormente tanto David Barrufet como Xavi Pascual ya que hicieron un gran trabajo".

Ortega comentó sobre si el juego del Barça iba a cambiar bajo su dirección que cree que "en muchos aspectos el equipo ha funcionado muy bien y esto se va a mantener. Ha sido el mejor equipo de Europa jugando a la contra y es un equipo joven que se siente bien con eso". "Sería erróneo", continuó, "por mi parte cambiar esto, pero cada entrenador tiene su impronta y seguro que pondré alguna pincelada mía en el juego y cuando un equipo gana todos los partidos en una temporada sería presuntuoso decir que lo voy a mejorar".

"Me gustaría que este Barça fuese más contundente en defensa y si nos obligan a jugar en estático tener un abanico de posibilidades amplio. El juego rápido de los últimos años ha sido muy positivo y no se puede cambiar, pero si nos obligan jugar en estático debemos tener claro lo que tenemos que hacer", aseguró. "Creo que el equipo me va acompañar porque mantiene esa hambre de ganar. Hay jugadores que lo han ganado todo en la pasada temporada; incluso los jugadores franceses han logrado la medalla de oro olímpico y los españoles el bronce. Hay que hacerles ver que eso ya es pasado y ahora es el presente y en menos de tres semanas ya tenemos títulos en juego", advirtió.

"Tenemos la plantilla mas corta, habrá que dosificar efectivos y dar más minutos a todos. Si perdemos un partido no es el fin del mundo. Ya firmo perder cinco partidos y ganar todos los títulos", manifestó Ortega, que avanzó que no se olvida de la cantera y que "ya hay varios del Barça 'B'" entrenando con el primer equipo y jugarán porque los necesitarán en algún momento. En cuanto a los cuatro nuevos fichajes, comentó que "el portero Leo Maciel conoce bien la Liga ASOBAL, ha tenido números fantásticos en la pasada temporada". "Necesitábamos un portero cuando se fue Möller, llegamos tarde a fichar otra opción y miramos en la Asobal", precisó. "Ángel Fernández llega con gran experiencia internacional en el Kiel, y con Mortensen la mayor parte de la pasada temporada y Aitor Ariño aún lesionado, que será cubierto por el joven Martí Soler, él era un jugador clave en nuestro extremo", añadió.

En cuanto a Melvin Richardson dijo que "es un jugador polivalente y que puede jugar como central. Un zurdo en el centro crea problemas al rival, pero estará con Dika Men en el lateral derecho, donde también ayudará en defensa" y del egipcio Ali Zein señaló que le "gusta". "Pasó por Europa en el Aix En Provençe donde no triunfó, pero sí lo ha hecho en los demás países donde ha jugado y ha sido jugador determinante en su selección. Aporta muy buen juego en dasobalefensa y ataque".