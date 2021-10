Burrito: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

En una competición de la exigencia de la Segunda División del fútbol sala nacional, el BeSoccer CD UMA Antequera se encuentra centrado en resolver el complejo ejercicio de saber reponerse de una racha negativa de resultados. Es fundamental saber gestionar tanto la victoria como la derrota. En ambas hay un aprendizaje necesario para mejorar y crecer de cara a tener opciones de conseguir los objetivos marcados al final de la temporada. El equipo dirigido por Tete arrancó con tres triunfos en los tres primeros partidos y, en especial, destacó por competir en la pista con una identidad de juego muy bien asimilada por los jugadores. Superar a tres filiales no es una tarea nada sencilla. Luego le tocó encajar dos derrotas seguidas y, en la última jornada, sacó un punto de la visita a Móstoles. Este sábado 23 de octubre, a las 13:00 horas, se presenta el desafío de superar al líder, el Noia Portus Apostoli, y volver a resurgir en el Pabellón Fernando Argüelles.

Burrito juega un papel clave en el paso adelante que pretende acometer el equipo en su próximo choque. Este no es otro que hallar el premio al esfuerzo realizado sobre el 40x20, brindar a la afición una alegría y seguir progresando en una línea ascendente. Este talentoso y experimentado ala malagueño es uno de los motivos por los que vale la pena acudir al fortín verde en la Ciudad de Los Dólmenes. El espectáculo está garantizado con esas acciones distintas y espectaculares que engrandecen a este maravilloso deporte. No ha necesitado un periodo de adaptación y, desde el primer choque, está dejando su impronta con goles, asistencias y, en especial, por capacidad para asumir responsabilidades con balón y saber elegir qué es lo mejor en cada momento.

Un punto de nueve en juego en los últimos compromisos no refleja lo que ha hecho en la cancha el plantel verde. “Nos están penalizando los errores puntuales. Creo que contra Ceuta tuvimos muchísimas más ocasiones que ellos y merecimos ganar, en Alzira más de lo mismo y ahora en Móstoles también. Vamos en una buena línea, lo único que los pequeños fallos que estamos teniendo que se están convirtiendo, casi todo, en goles”. Burrito insiste que, en el vestuario, está detectado en lo que tienen que hacer más hincapié. “Cada vez que tenemos un pequeño error, nos cuesta un gol. De cara a portería estamos con un poco de falta de acierto. Ahora nos encontramos en otra semana más para trabajar al máximo, porque jugamos contra un equipo muy fuerte y queremos sacar los tres puntos en casa”.

El calendario se comprimió, con tres encuentros en siete días, y ahora hay más tiempo de cara a preparar a conciencia el duelo con el líder de la categoría de plata. “Partido muy complicado. Ya sabemos cómo juega el rival, tiene jugadores de Primera y va a ser muy difícil. Tenemos que hacernos fuertes en casa y empezar, desde ya, a volver a sumar de tres en tres”, indica. El adversario de la octava fecha del calendario no ha perdido todavía, sin embargo, es algo que no incide el ala natural de Málaga. “No debemos mirar el que no haya perdido ningún partido. Debemos hacer nuestro encuentro y hacernos fuertes en casa, conseguir los tres puntos y después vendrá el siguiente. No creo que tengamos que mirar más allá de Noia”.

Burrito, con experiencia en la élite, destaca el alto nivel de la presente campaña en la que cualquier conjunto te puede hacer daño si no rinde al 100%. “Ya estamos viendo que en Segunda hay una igualdad muy grande. Desde los últimos cuatro o cinco años no creo que haya una categoría tan igualada, así que a hacernos fuertes en casa, puntuar fuera de casa todo lo posible y mantenernos entre los seis o siete primeros para optar al play off o al ascenso”. Por otro lado, el 2 de la escuadra antequerana habla de su buena adaptación a un nuevo proyecto deportivo al que se incorporó con la función de ayudar a marcar diferencias en la cancha. “La única puntillita que tenemos que es que los resultados no están yendo muy bien, pero me estoy encontrando cómodo e intentaré dar lo máximo posible tanto en defensa como en ataque para que el equipo consiga las victorias”.