El mundo del deporte se ha paralizado por la alerta del coronavirus. Una situación sin precedentes en la que los deportistas deben cambiar sus rutinas para afrontar un aislamiento que parece que irá para largo. El ciclismo es una de las disciplinas que tampoco se libra de cambiar su calendario debido a las distintas suspensiones y aplazamientos del torneo. Un panorama bastante delicado para ciclistas malagueños como Miguel Ángel Maté, Carmelo Urbano y Pablo Guerrero, que quisieron compartir su experiencia.

Luis Ángel Maté contó cómo está atravesando este momento: "Es una situación excepcional y nueva para todos nosotros y estamos un poco perdidos en este tema porque es la primera vez que nos toca algo así. Pero tenemos que actuar con responsabilidad porque es un tema muy delicado, muy serio e importante del que depende la salud pública de mucha gente. Tenemos que colaborar en todo lo que los especialistas nos dicen y nos proponen para poder erradicar este problema". En la misma línea siguió Carmelo Urbano: "La experiencia es nueva porque nunca antes se ha vivido algo tan extremo, pero hay que adaptarse al momento y priorizar la salud de todos".

Maté estuvo entrenando en el CAR de Sierra Nevada e indicó las competiciones que se perderá por el virus: "De momento nos han suspendido la Vuelta a Cataluña, no tenemos comunicado de la Vuelta a País Vasco que es en abril pero también la van a suspender y el Giro de Italia también lo han aplazado, así que ahora van a venir unos meses de mucha incertidumbre, muy difíciles y es un desastre en lo deportivo y también en lo económico para mucha gente".

También quiso comentar como le iba la temporada hasta el comienzo de la crisis: "Acababa de empezar e iba todo muy bien, los entrenamientos, todo enfocado para el primer objetivo del año que era el Giro, pero se viene todo al traste. Aunque como digo, en estos momentos lo deportivo pasa a estar en un segundo plano y toda la preocupación y toda la energía es poner lo que esté en nuestra parte, para tener paciencia que es lo que hace falta en esta situación". Por su parte, Carmelo Urbano también se mostró satisfecho por el año que estaba realizando: "Teniendo en cuenta de que soy neoprofesional y era el primer año en la categoría creo que íbamos en buen camino, pero ahora hemos hecho un parón obligado y esperamos volver más fuertes que nunca".

Por otro lado, Pablo Guerrero también dio su opinión sobre este delicado momento: "Estoy un poco triste por ver esta situación en la que estamos y todo el mundo tenemos que tener conciencia y como nos han dicho, tenemos que estar en cuarentena en casa y obligarnos todos porque es un bien común y esperemos que pronto se solucione la situación".

Guerrero lleva varias semanas en casa, ya que sufrió una lesión que le apartó de los pedales: "Llevo dos semanas lesionado, caí en Francia y tengo una fractura de clavícula, así que llevo dos semanas prácticamente en casa haciendo rodillo y me quedan unas dos semanas más, pero ya con esta situación no me voy a dar prisa, porque me quedaban tres semanas y ya la siguiente podía salir a la calle, pero voy a ir con más paciencia y cuando todo vuelva a la normalidad volveré a la carretera".

El ciclista quiso ver el lado positivo de la cuarentena: "Todo el mundo bromeando me dice que he elegido una buena fecha para lesionarme, pero bueno la situación la verdad es que me da pena y ahora toca tomarse las cosas con calma porque no tenemos fecha de competición y tenemos una pequeña pretemporada para volver más fuerte".

"La temporada me iba bien. He tenido muchas carreras a principio de año y siempre me cuesta un poco al principio, pero conforme van pasando las competiciones cojo un buen nivel. En la Vuelta Andalucía estuve en un estado de forma muy bueno y es verdad que fue una pena lo de la caída y luego esta situación que tenemos, pero bueno hay que pensar en que esto acabe", dijo Guerrero sobre como iba la temporada hasta el momento.

Por último, Carmelo Urbano nos explicó cómo aprovechará este periodo de cuarentena en casa: "Estamos más unidos que nunca debido a las circunstancias y ahora lo que hay que hacer es aprovechar para estar con la familia. Al final el ciclismo es un deporte de viajar mucho y ahora es el momento de estar con los míos".