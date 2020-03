El chat de la Eurocup

El vértigo de los acontecimientos hace que se pierda la dimensión de las cosas. Pero hasta el pasado jueves no se decidió por parte de la Euroliga que la competición se aplazaba hasta nueva orden. Había equipos, caso de Milán y Olympiacos, que habían jugado a Berlín para jugar en territorio neutral un partido de la Euroliga y vieron cómo se les mandaba de vuelta. Ese día también se decidió que la Eurocup se aplazaba, este martes debían comenzar los cuartos de final.

En los días previos hubo mucha incertidumbre y tensión. Los equipos de la Eurocup, sobre todo los italianos y el Unicaja, entendían que no era prudente seguir adelante con la situación cuando el coronavirus ya hacía estragos. De hecho, hubo un curioso detalle. Responsables de los ocho equipos crearon un grupo de WhatsApp para intercambiar ideas y posibles soluciones. También se pactó hacer un escrito conjunto ante la Euroliga porque había acuerdo en que la competición no podía seguir de manera natural. Finalmente, el organismo rector admitió que no se podía seguir y ya fijó el viernes el día 11 de abril como fecha más temprana para recuperar la actividad.

“Fueron días muy tensos, una semana de muchísimas llamadas, controversias, tensiones. La realidad nos ha superado a todos. Teníamos la idea clara de que debería producirse el aplazamiento”, confesaba el presidente del Unicaja, Eduardo García, en los micrófonos de la Cadena Cope días atrás.

“La razón y la situación, que esto evoluciona día a día, minuto a minuto, ha propiciado la suspensión, o aplazamiento, hasta que mejore. Ahora mismo la situación de alta dificultad. Tuvimos unas conversaciones con el CEO de la Euroliga explicando los motivos y, dada la evolución, impedía viajar a Italia. La segunda es que la integridad de los jugadores y de todo el personal cercano al equipo corría peligro. Es una situación que no se podía dejar atrás. Se ha adoptado la situación adecuada. Antes que nada está la salud de todos”, proseguía García.

En esa tormenta de ideas que se produjo en el chat, Claudio Coldebella, manager del Virtus de Bolonia, hizo una propuesta. Una final a ocho, como en su día tuvo la Uleb Cup, al estilo de lo que es una Copa del Rey. De esa manera, si hubiera problemas de fechas, se podría resolver la competición en apenas cuatro días. “Esa es una idea que está ahí, plausible”, confirmaba Eduardo García: “Pero ahora mismo hay tomar las medidas adecuadas y que el tiempo mejore la situación real de la sociedad y este mundo global. Podría ser una solución si el espacio temporal lo permite. Todo el club y las competiciones estamos por preservar la salud de todos antes que nada”.

La previsión optimista de que la competición regrese en un mes, a tenor de los acontecimientos y viendo los precedentes de China, parece bastante complicada que se cumpla. Es por ello que la opción de la final a ocho no es las que se desea, una vez que debía comenzar el play off, pero está sobre la mesa, como reconoció en presidente cajista y como se lanzó como idea en el chat de la Eurocup.