Jessica Fernández es la de una jugadora de fútbol sala que quizá sea poco conocida, pero que tiene una gran historia detrás. Jessica se marchó lejos de su familia y de Málaga a los 18 años para jugar en Italia, una decisión difícil pero que a día de hoy sólo le ha traído muchas alegrías. La jugadora quiso contar cómo comenzó su aventura en tierras italianas: "Yo estaba jugando en CajaSur de Córdoba, en Primera División y después de ese año decidí cambiar un poco de aires y con el contacto de mi ex entrenador me llegaron dos ofertas, una que era el Isolotto de Florencia y otra de Roma. Y no se por qué me dio la locura y le dije a mi padre que me iba a un equipo italiano y he seguido hasta ahora".

"El norte de Italia me está dando muchísimo, porque uno de los motivos por los que vine aquí fue para poder entrenar y trabajar al mismo tiempo. He bajado a segunda porque trabajar y entrenar en Primera no es compatible", dijo la jugadora que se mostró muy contenta por jugar en el Padova y compaginar su carrera como deportista profesional y el trabajo.

Jessica, con un acento italiano muy marcado, también tuvo palabras para su tierra natal, Torrox: "La echo mucho de menos, además vivo en el norte y estoy acostumbrada a la playa que la veía desde el balcón de mi casa y aquí se echa en falta, incluso la gente o el aire". Además, confesó que su pueblo tiene mucha presencia en todos los equipos en los que ha jugado: "Siempre les digo a mis compañeras que vengan a mi casa para conocer mi pueblo y también juego con Lidia Silva, que es de Málaga y conoce Torrox. Normalmente suelo hablar bastante de mi pueblo en todos los equipos a los que voy".

Por otro lado, también comentó de primera mano cómo es la situación en Venecia por el coronavirus, que al igual que en España donde muchos deportistas han sido perjudicados, ha paralizado las competiciones a nivel nacional, : "Al principio no sabíamos si teníamos que entrenar, un día podíamos ir y al otro nos decían que no. Normalmente si perteneces a un grupo de personas, debes tener un médico presente que examine a cada jugadora si en ese momento está bien, es decir, que no presente síntomas del coronavirus, algo que no se puede hacer en cada entrenamiento. Por ello han decidido anular el entrenamiento y el campeonato. Por ahora lo único que podemos hacer es entrenar sola por la calle".

"La calle es el único lugar en el que podíamos entrenar. Aun así, tenemos que estar controladas porque si la policía gira y ve que estás en la calle sin ningún motivo te multan, así que tienes que tener la atención de poder correr, está bastante mal la situación", comentó respecto a las dificultades que tiene que afrontar para seguir entrenando. Además, Jessica añadió: "La televisión y la radio nos informa cada día de los números, de cada cambio de norma. Ahora por ejemplo sólo podemos salir de casa para hacer la compra y para trabajar con un permiso que te permite poder salir de tu casa".