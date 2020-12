El Marbella suma otra derrota en casa (73-76)

Tercera derrota seguida del CB Marbella, que sigue sin encontrar su mejor juego tal y como volvió a demostrarlo ante Juaristi ISB. El conjunto vasco sacó petróleo del Carlos Cabezas y ganó por un ajustado 73-76 en un encuentro en el que los azulones volvieron a remontar quince puntos para tener la última posesión para empatar el partido. El tiro de Taylor Cameron no entró por poco y el conjunto de Rafa Piña no pudo sumar el que hubiera sido el tercer triunfo del curso.

No empezaron más los locales, que a los tres minutos de partido dominaban fácilmente el marcador por ocho puntos (10-2). Un enchufado Taylor Cameron anotaba sin muchos problemas ante la defensa vasca, que poco podía hacer para frenar el tiro exterior del americano. Se encontraba bien el CB Marbella, con ritmo de juego y buenas sensaciones en el rebote y eso le posibilitaba seguir dominando el electrónico. Igualaba la cosa Juaristi para terminar el primer periodo (18-17) con una canasta sobre la bocina que desconcertaba a un hasta entonces muy serio CB Marbella. Nada más salir a jugar el segundo acto Juaristi se puso por delante y ya no soltó la renta en todo el encuentro. Lucas Muñoz daba velocidad al juego marbellí y con cuatro asistencias prácticamente consecutivas daba aire a su equipo, que sufría más de lo debido en la zona defensiva y daba muchas opciones de canastas fáciles a un conjunto vasco que con oficio se marchaba ganando 36-42 al descanso.

Volvía Rafa Piña a darle la batuta del juego de Marbella a Adri Fuentes y poco a poco el equipo se iba encontrando mejor. No obstante, la sangría defensiva concedía muchos espacios a Juaristi, que encontraba en Ibon Guridi y Kevin Buckimghan a sus dos referencias ofensivas. Pronto rompieron el marcador los de Iñaki Jiménez y se complicaba mucho la cosa para el CB Marbella, que se pasaba hasta cuatro minutos sin anotar hasta que Devin Wright rompía el parcial bajo los tableros. Era el minuto 26 de juego y Juaristi ganaba 43-56. Con el partido muy cuesta arriba tenían que sacar fuerzas de donde no quedaban para no revivir fantasmas de partidos anteriores, en los que la desesperación y frustración acaban superando a más de uno. Era Kenan Karahodzic quien se ponía el mono de trabajo y aceleraba para la remontada, con Adri Fuentes, esta vez sí, sintiéndose cómodo en la dirección y con David Knudsen y Pablo Ibáñez haciendo daño en el exterior.

Del 48-58 del tercer cuarto en apenas cinco minutos se pasaba al 59-61 del minuto 34. Seis minutos por delante y todo por decidir, con Marbella pegando a la puerta de la victoria y con mucha más gasolina de la que parecía a priori. Tenía Juaristi que pedir tiempo muerto para frenar el ciclón marbellí, que se veía muy dentro del partido a base de defensa y de correr a la contra. Así, hasta tres balones tuvieron los de Piña para ponerse por delante una vez empatado el partido, pero los tiros dejaban de entrar y eso hacía que el rival corriera y sumara bandejas y tiros libres desde la personal.

Con 66-72 y un minuto por jugarse parecía todo decidido para el conjunto que vestía de naranja, pero nuevamente Marbella tiró de heroica para intentar gastar su último cartucho. A falta de 25 segundos ganaba Juaristi 70-72 y anotaban dos tiros libres en manos de Hevia que sentenciaban el partido, pero un triple de Knudsen (73-74) y una falta posterior con dos tiros libres anotados por Juaristi daban la última posesión a Marbella con 73-76 para empatar el encuentro. Se la jugó Taylor Cameron con dos defensores delante y a la carrera, porque el tiempo expiraba, pero el balón no quiso entrar y la victoria cayó del lado de un Iraurgi muy guerrero que se coloca líder tras asaltar el Cabezas (73-76).