Damián Quintero: "Estas medallas cuestan una vida y es momento de celebrar"

Los karatecas españoles Sandra Sánchez, campeona olímpica de kata, y Damián Quintero, que obtuvo la medalla de plata en la misma especialidad en los Juegos de Tokio, coincidieron este miércoles a su llegada al aeropuerto de Madrid en la importancia de lo logrado en la capital nipona porque, según dijo a los medios el malagueño, dichas medallas "cuestan una vida" y ahora es el momento de celebrarlo.

“Éramos algo conscientes allí en Japón, pero estábamos en una burbuja y hasta que no llegas aquí y ves esto, no eres consciente de lo que está pasando en España”, declaró Sánchez a los medios presentes en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al ver la gran cantidad de personas que se acercaron hasta allí para recibirlos. Para la talaverana que ahora cuenta con un oro olímpico en su palmarés, el kárate que ambos demostraron en el Nippon Budokan, el mayor escenario de las artes marciales japonesas, fue “su mejor versión” y además fue muy especial por haberlo desarrollado en el país donde se originó su deporte.

Por su parte, Damián Quintero destacó todo el trabajo y la preparación que los llevó a conseguir este logro. “Han sido cuatro años más uno, como venimos diciendo, cinco años de muchísimo trabajo. Estas medallas cuestan una vida y bueno, creo que es momento de celebrar”, expresó el malagueño. Los dos karatecas resaltaron lo hecho por Jesús del Moral, seleccionador nacional de katas desde el 2016 que los acompañó durante todo este proceso. “Sin él esto no hubiera sido posible”, expresaron ambos.

Respecto a su elección como abanderados de España para la ceremonia de clausura en la que finalmente solo participó la karateca por las medidas tomadas desde el Comité Organizador, la propia Sánchez confesó que pese a que debieron estar los dos fue un momento "muy bonito y de muchos nervios". Junto al béisbol y el sóftbol, el kárate no estará incluido en el programa de los Juegos Olímpicos de París 2024, tema sobre el que se pronunció Quintero. “Creo que hemos demostrado que el kárate debe ser olímpico sí o sí, no solo por nosotros sino por el espectáculo que han demostrado compañeros de otros países y bueno, esperemos que así sea”, manifestó el malagueño.

Sobre su futuro más próximo, los dos coincidieron en que el objetivo que tienen ahora es el de participar en el Campeonato Mundial de Kárate que se celebrará en Dubái entre el 16 y el 21 de noviembre.

