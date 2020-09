Davidovich y su balance del US Open: "Tengo que pulir detalles"

Se terminó el sueño del US Open para Alejandro Davidovich, que estuvo de pico alto en Nueva York. Allí firmó el mayor logro de su carrera a sus 21 años, después de colarse entre los 16 mejores de un Gran Slam. Sólo lo frenó Sasha Zverev, uno de los primeros espadas de la ATP. "Mis sensaciones son muy buenas, he llegado a la segunda semana y la verdad es que estoy muy contento del nivel que he hecho y nos vamos muy contentos", explicaba el malagueño, que hacía balance de su paso por Flushing Meadows: "Tengo que pulir detalles".

Sobre ello profundizaba el pupilo de Jorge Aguirre, siempre ambicioso. "Obviamente todo. Mi derecha, mi saque, todos mis golpes, el juego de pies, obviamente también la mentalidad. Hay que ir puliendo muchas cosas. Físicamente puedo estar mucho mejor. Básicamente todo, mi cuerpo entero", comentaba el joven, que le restaba importancia a sus dolores en el talón de Aquiles en el tercer set: "En el tercero ha pasado lo de mi tobillo, pero no es excusa. Yo quería seguir jugando". Ahora se preparará para el Masters 1.000 de Roma, que será el preludio de su participación en Roland Garros. Antes está previsto que se ponga un nuevo techo en el ranking. Su tope es el 82 del mundo.