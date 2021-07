Davidovich entrena con Rafa Nadal en Manacor

Alejandro Davidovich estuvo este lunes entrenando con Rafa Nadal en la Rafa Nadal Academy en Manacor. El malagueño se desplazó hasta la isla para ejercitarse con el mejor jugador de la historia del tenis español. No competirá hasta los Juegos Olímpicos en unas semanas después de renunciar a jugar en Bastad (Suecia). La intención del rinconero y su equipo de trabajo es llegar en un buen estado físico y mental a Tokio, en una de las grandes oportunidades de su carrera.

Que haya trascendido, es la primera vez que se unen para una sesión ambos tenistas. Sí había estado el de la Cala del Moral con Dominic Thiem o con Novak Djokovic en Marbella, con el que le une una amistad. Lo hicieron sobre superficie dura, donde ambos competirán de aquí en adelante. Nadal declinó estar en Wimbledon y también en los Juegos, por lo que se enfocará en la parte final de la temporada. Nunca se enfrentaron Davidovich y el manacorí en un partido oficial.

Welcome back to the #RafaNadalAcademy @alexdavidovich1 👋🏼👋🏼No better way to start off the week than seeing @RafaelNadal and @alexdavidovich1 practicing ‼️ pic.twitter.com/KH8FAtflKz