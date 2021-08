España empieza con victoria en Alhaurín de la Torre (1-0)

Comenzó en Alhaurín de la Torre el triangular amistoso de Fútbol Sala masculino, que enfrenta a España, Argentina y Uzbekistán hasta el domingo 22 en el Polideportivo El Limón. El objetivo de esta competición es que les sirva a las distintas selecciones para preparar la próxima Copa del Mundo. El torneo sido organizada por la Real Federación Española de Fútbol, junto con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el patrocinio de la Diputación de Málaga. Y España se impuso a Uzbekistán en el primer duelo (1-0).

Dos encuentros y ambos con victoria. En total, dos goles y muchas ocasiones no materializadas. Segundo duelo entre españoles y uzbecos que arrancó de la misma manera que el anterior, con los de Fede Vidal buscando la portería visitante desde el inicio. A su vez, el combinado que dirige Akhmedov Bakhodir repitió el plan que pusieron en práctica sus pupilos en Las Rozas -tampoco le salió tan mal-: intensidad defensiva, salir al contragolpe y utilizar al portero como uno más de sus jugadores a la hora de iniciar la creación, sobre todo cuando estaba en pista Elmuredov o Elibaev.

Esta situación no pilló por sorpresa a la Selección. Adri fue quien ya avisó en el minuto 5 con un tiro la escuadra derecha de la meta defendida por Umarov, quien no pudo más que contemplar la escena cruzando los dedos. A renglón seguido fue Raúl Campos el que cerca estuvo de hacer el primero, aunque esta vez sí que pudo evitarlo el portero uzbeco. Raúl Gómez la tuvo también en dos ocasiones seguidas. El palo impidió que entrara la segunda cuando ya parecía dentro. Sin embargo, una buena triangulación acababa en la pierna izquierda del jugador albaceteño de Movistar Inter. No perdonó por el único hueco que había: entre las piernas de Umarov. Idéntico resultado con el que se llegó al descanso el pasado domingo. Y con mismo protagonista.

Eso sí, las grandes diferencias llegaron tras el cambio de banquillo. Los españoles no modificaron su plan de juego atacante y vertical. Lo que se mantuvo inamovible fue el acierto de cara a gol: esquivo como pocas noches, dado el número de situaciones erradas contra pronóstico, cuando ya parecían dentro. No obstante, cuando Fede Vidal pidió adelantar la presión, comenzaron a llegar de nuevo las oportunidades. Borja Díaz, Raúl Gómez. De nuevo Borja. Y otra vez Raúl. Bebe lo intentó desde su campo. La mano de Elibaev y el larguero no dejaron que el cuero se alojara en la portería uzbeca. Tampoco pudo celebrar Raya el que hubiera sido su primer tanto con la Absoluta, a pesar de la intención de su punterazo cruzado.

Antes de acabar, Uzbekistán volvió a recurrir al portero-jugador. Pero tampoco pudo este jueves conseguir empatar el choque. En la tanda de penaltis, tras los cuarenta minutos, España también consiguió imponerse. Mellado marcó. Adilov también. Bebe estrelló el balón en el cuerpo de Umarov. Erkinov tampoco tuvo suerte. Raya se estrenó con España. Choriev también vio puerta. Adolfo hizo lo propio. Juraev anotó por arriba. Eric Pérez, cruzado y dentro. Dídac se hizo grande ante Rakhmatov y decantó la tanda del lado español.

La Selección sella así su segunda y trabajada victoria en esta preparación para el Mundial de Lituania ante un rival que vendió muy cara sus dos derrotas. Una evidencia más de lo difícil que lo van a poner todos los equipos clasificados para la próxima cita mundialista. Aunque antes de llegar hasta allí, hay que seguir tomando el pulso al ritmo competitivo. Y qué mejor que hacerlo midiéndote en la pista a la vigente campeona del mundo. El domingo llega el turno de Argentina (20:00 horas con las cámaras de Teledeporte como testigo). Uno de los mejores duelos que se pueden disfrutar ahora mismo en el panorama futsal.