Aún quedan tres finales para el Rincón Fertilidad Málaga, pero la dirección técnica no para en su planificación de cara a la próxima temporada 2019/2020, en la que va sumando fichajes. En su búsqueda por apuntalar la plantilla, el club incorpora a Juliana Borges Lima (internacional brasileña), 1.75 metros de altura y 23 años, posición natural (lateral izquierdo), aunque se trata de una jugadora polivalente en toda la primera línea.

Con esta incorporación, el Rincón Fertilidad Málaga ficha una de las jugadoras más prometedoras de Brasil, la cual ha desestimado ofertas superiores del extranjero, y de los equipos más punteros de España, apostando por el club malagueño.

Poseedora de un gran lanzamiento exterior, y pese a solo tener 23 años, ya cuenta con gran experiencia en ligas más potentes que la española, como la húngara, una de las más importantes del mundo (DVSC-TVP), o esta última campaña en República Checa (DHC Slavia Praha), además de participar durante estas dos temporadas fuera de Brasil en la segunda competición europea más importante, la EHF, siendo un referente de cara al gol en su respectivos equipos.

Natural de Brasil, la jugadora salió del Esporte Clube Pinheiros, un club referente del País, donde también jugaron jugadoras que han pasado o siguen actualmente en el Rincón Fertilidad Málaga como Gabriela Pessoa, Alice Fernandes o Isabelle Medeiros.

Borges explicaba que tras un par de temporadas en Europa "he mejorado en el ritmo de juego, en Europa se juega a un ritmo mucho más alto. En Brasil se entrena más que se juega, algo que aquí es totalmente diferente, la competición es mucho más larga y eso hace que mejores en este sentido. En cuanto a lo que puedo aportar…, estoy a disposición del Cuerpo técnico para lo que planteen, soy una jugadora que me entrego al 100% tanto en ataque como en defensa, y espero poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos", decía la brasileña.

"Es un club referente en la Liga Española y a nivel europeo en los últimos años", señalaba Borges sobre los motivos por los que ha escogido la opción malagueña: "Compañeras que han jugado y juegan allí actualmente, me hablan muy bien del cuerpo técnico y de su trabajo con las jugadoras a nivel individual y colectivo, algo que se ve reflejado en las convocatorias de las selecciones nacionales, donde el club siempre aporta muchas jugadoras que antes no habían sido convocadas, y es algo que me marco también como objetivo personal, por lo que cuando Málaga se puso en contacto conmigo, no dude en ningún momento en que era el sitio perfecto para continuar mi carrera deportiva".

"Quiero deciros a todos que estoy muy feliz de formar parte del equipo la próxima temporada, tengo mucha confianza en el proyecto y espero que podamos contar con su apoyo", mandaba como mensaje Borges a la afición malagueña.