Prueba de nivel para el UMA Antequera (18:00)

El BeSoccer CD UMA Antequera pone fin a un tramo de la competición con tres victorias y tres derrotas. Ahora le toca dejar atrás los duelos con los filiales del Betis, Barça y Palma para continuar avanzando sin bajar la guardia en ningún momento. Ganar aporta un impulso extra para trabajar duro y evolucionar como bloque, pero no debe suponer un motivo de relajación ni de exceso de confianza. Cada semana toca afrontar una dura contienda por los tres puntos sobre el 40x20. Este sábado 9 de octubre, a las 18:00 horas, el calendario le depara a los de Tete la primera de tres citas consecutivas en apenas una semana. La visita al Palau D’ Esports de Alzira supone una prueba de máxima exigencia ante un oponente muy experimentado con jugadores de gran nivel.

Family Cash Alzira FS ostenta 4 puntos en su casillero. Quizás un bagaje inferior al potencial de un plantel bien equilibrado y con un juego capaz de inquietar a cualquiera. En muchas fases de lo que llevamos de curso ha demostrado que puede ser un claro aspirante a ocupar un puesto en la parte alta de la clasificación. Dos encuentros como local, derrota 2-4 con Noia y victoria 2-0 frente a Mengíbar; mientras que a domicilio empató en la pista del Movistar Inter FS B (2-2) y traspié en Zaragoza (1-0). Braulio Correal dispone de jugadores con bastantes minutos en la máxima categoría y con mucha respuesta tanto en labores ofensivas como defensivas. Solo con nombrar a Rubi, Javi Sena, Peloncha, Peiró, Cristian Cárdenas, Pedro y Rafa Ara, ya se puede atisbar la calidad del adversario del cuadro verde en la quinta jornada.

Tete, con la única ausencia de Conejo que evoluciona favorablemente, ha preparado a conciencia un envite en el que quiere comprobar que sus chicos enchufados. “Nunca dejamos de mejorar y siempre se cometen errores en todos los partidos. Nos ha tocado seguir trabajando nuestra defensa, para algunos de los fallos que cometimos en la jornada pasada, poder solucionarlos. En líneas generales, muy contento por el desarrollo de la semana y un placer ver la actitud de los jugadores”. El técnico malagueño, además, advierte de que no es fácil ganar en esta Liga. “Estas tres victorias hacen que el equipo esté con confianza y los automatismos se vayan cogiendo solos y, encima ellos, vayan confiando en lo que queremos transmitir. Tres triunfos están al alcance de muy pocos conjuntos y nosotros lo hemos conseguido, pero hay que tener los pies en el suelo. Ahora tenemos un partido muy difícil en una pista complicada”.

En la campaña 2019/2020, Alzira derrotó a la escuadra antequerana en el Argüelles (2-4) y, a causa de la pandemia, no se celebró el choque de vuelta en tierras valencianas. La dificultad va a ser grande este sábado y el guión no será similar a lo que se ha encontrado los guerreros universitarios hasta ahora. “Pasamos de equipos poco experimentados, con mucha juventud y talento, a todo lo contrario. Un equipo con jugadores que conocen la categoría al dedillo y otros que han jugado también en Primera con Sena y Pedro. Un rival experimentado que nos lo va a poner muy difícil. Si no nos ponemos el mono de trabajo, seguramente no vamos a sacar nada; y nos va a costar muchísimo, si somos capaces de lograr algo positivo”, subraya.