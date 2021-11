El Trops Málaga viaja a la pista del colista (18:15)

El Trops Málaga vuelve a la carga este fin de semana, tras el parón liguero en División de Honor Plata y la Asobal por los compromisos del combinado nacional en su primera actividad en el ciclo olímpico de París 2024. El cuadro malacitano regresará a la competición este sábado, a las 18:15 horas, en tierras catalanas, para enfrentarse al Handbol Esplugues de Barcelona, recién ascendido a la categoría y farolillo rojo de la clasificación, aunque, como ha advertido el técnico del Trops, Quino Soler, “el encuentro va a ser dificilísimo, ya que su situación en la tabla no hace justicia con el juego que despliega este conjunto”, afirmó Soler en la previa del choque.

“El Esplugues es un equipo que tiene las ideas muy claras y juega muy bien al balonmano, pero no ha tenido ese pelín de suerte que se necesita. De los cinco partidos que ha jugado, cuatro los ha perdido por un gol de diferencia y siempre ha estado metido en el partido. Después de verlo bastante, es un equipo que me gusta cómo juega, me gusta la idea que tiene y todo lo que propone, con lo cual, entiendo que, si queremos sacar un resultado positivo en Barcelona, va a ser muy, muy difícil y, por tanto, tendremos que dar nuestra mejor versión”, recalcó Quino Soler.

Asimismo, el entrenador malagueño recordó que el envite del sábado llega después de un parón liguero inesperado, debido a compromisos del combinado nacional, cuando, en realidad, el pasado sábado estaba reservado para la segunda ronda de la Copa de Su Majestad El Rey, torneo en el que los malagueños siguen vivos, merced a su victoria frente al Villa de Aranda. En este sentido, Soler manifestó que, “hasta que no llegue el momento”, no se sabrá si el fin de semana de descanso les beneficiará o no.

“El parón puede servir para recuperar jugadores, pero nosotros no teníamos lesionados, así que, no nos ha servido para eso. Ha sido un parón que no estaba previsto. En la plantificación, la semana pasada era de competición y nos ha trastocado un poco, aunque nos tenemos que adaptar. Esperemos que el cambio siga siendo para bien”, añadió Quino Soler. Y es que el Trops Málaga encadena cuatro partidos sin perder en Liga, de los cinco disputados –también venció en la primera ronda de la Copa del Rey–, y, en estos momentos, es tercero en la tabla clasificatoria, con siete puntos, a solo uno del líder, el Ibiza, que, precisamente, visitará el pabellón de Los Olivos el próximo sábado, 20 de noviembre, a las 19:00 horas.